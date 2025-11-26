Politik

Frankreichs PrÃ¤sident kommende Woche zum Staatsbesuch in China

  • AFP - 26. November 2025, 17:23 Uhr
Bild vergrößern: Frankreichs PrÃ¤sident kommende Woche zum Staatsbesuch in China
Macron und Xi
Bild: AFP

.

Vor dem Hintergrund eines anhaltenden Handelskonfliktes mit China wird Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron zu einem Staatsbesuch in der Volksrepublik erwartet. Macron werde China vom 3. bis 5. Dezember besuchen, teilte der ElysÃ©e am Mittwoch mit. Es ist bereits sein zweiter Staatsbesuch in China seit 2023. Macron wird den Angaben zufolge mit Staatschef Xi Jinping zusammentreffen.Â 

Neben der Hauptstadt Peking will er auch Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan, besuchen. Macron hatte Xi im Mai 2024 zu einem Gegenbesuch in Frankreich empfangen und mit ihm die PyrenÃ¤en besucht. Der erneute Staatsbesuch entspreche seinem Wunsch nach einem "anhaltenden und anspruchsvollen Dialog" mit China, hieÃŸ es im ElysÃ©e.Â 

Frankreich kritisiert regelmÃ¤ÃŸig die chinesische Handelspolitik, insbesondere die staatlichen Subventionen fÃ¼r E-Autos, Solarpanels und Stahl, die europÃ¤ischen Produkten Konkurrenz machen. Macrons Hoffnung, China zu bewegen, mit Blick auf den Ukraine-Krieg positiv auf Russland einzuwirken, erfÃ¼llte sich bislang nicht.Â 

