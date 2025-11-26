Designierter tschechischer Regierungschef Babis stellt Kabinettsliste vor

ANO will have nine ministers, the SPD three and the Motorists four

Knapp zwei Monate nach seinem Sieg bei der Parlamentswahl in Tschechien hat der designierte Regierungschef Andrej Babis seine Kabinettsliste vorgestellt. Darunter ist auch der wegen des Vorwurfs der sexuellen Gewalt kritisierte Politiker Filip Turek von der rechtsgerichtetenÂ Autofahrerpartei. Turek soll nach Babis' Wunsch Umweltminister werden.



Babis sagte nach einem Treffen mit StaatsprÃ¤sident Petr Pavel, dieser habe "eine Reihe von EinwÃ¤nden" gegen Turek geÃ¤uÃŸert. "Er denkt, Herr Turek sollte nicht Minister werden", sagte Babis und fÃ¼gte an: "Ich denke, er sollte die Gelegenheit bekommen, respektiere aber die Ansicht des PrÃ¤sidenten."



Turek werden von einer frÃ¼heren Partnerin Vergewaltigung und hÃ¤usliche Gewalt vorgeworfen, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Zuvor war gegen ihn zudem wegen des Vorwurfs ermittelt worden, Nazi-Devotionalien besessen und einen HitlergruÃŸ gezeigt zu haben. Das Verfahren wurde jedoch spÃ¤ter eingestellt.



Babis hob hervor, dass Turek bereits einen Kompromiss eingegangen sei, indem er auf den von ihm ursprÃ¼nglich angestrebten Posten als AuÃŸenminister verzichtet habe. Als Chefdiplomat wurde stattdessen Petr Macinka nominiert, Chef der Autofahrerpartei.



Das neue Kabinett soll nach Babis' PlÃ¤nen aus neun Ministern seiner Partei Ano bestehen, die Autofahrerpartei soll vier Kabinettsposten besetzen. Auf den dritten Koalitionspartner, die rechtsextreme SPD, sollen drei Ministerposten entfallen.



PrÃ¤sident Pavel kann von Babis ernannte Minister ablehnen. Der 2023 per Direktwahl gewÃ¤hlte Pavel ist Ã¼berzeugter Pro-EuropÃ¤er. Wie das BÃ¼ro des PrÃ¤sidenten am Mittwoch mitteilte, wird Pavel ab Freitag GesprÃ¤che mit allen designierten Ministern fÃ¼hren, diese wÃ¼rden voraussichtlich bis 10. Dezember dauern. Babis selbst hatte die Hoffnung geÃ¤uÃŸert, bis zum EU-Gipfel am 18. Dezember als MinisterprÃ¤sident vereidigt worden zu sein.



Auch Babis selbst, der Tschechien bereits von 2017 bis 2021 regiert hatte, steht wegen eines mutmaÃŸlichen Interessenkonflikts in der Kritik: Gegen den GroÃŸunternehmer und MultimilliardÃ¤r lÃ¤uft ein Gerichtsverfahren wegen mutmaÃŸlichen Betrugs mit EU-Subventionen. Nach seinem GesprÃ¤ch mit Staatschef Pavel sagte Babis, der PrÃ¤sident habe ihm auferlegt zu klÃ¤ren, wie er das Risiko eines Interessenkonflikts verhindern wolle. Er werde dies auch tun, sagte Babis.



Babis war Anfang Oktober als Sieger aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Anfang November schmiedete er dann eine EU-skeptische Koalition seiner Ano-Partei mit der Autofahrerpartei und der SPD.