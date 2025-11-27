Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron will am Donnerstag beim Besuch einer GebirgsjÃ¤gerbrigade seine PlÃ¤ne fÃ¼r einen neuen freiwilligen Wehrdienst vorstellen. Angesichts der geopolitischen Lage und zunehmenden Bedrohungen sei der ursprÃ¼nglich geplante nationale Pflichtdienst nicht mehr angemessen, hieÃŸ es im ElysÃ©e. Stattdessen sollten mehr junge Menschen zu einer freiwilligen militÃ¤rischen Ausbildung herangezogen werden.
Der neue Dienst soll jungen MÃ¤nnern und Frauen offenstehen. Nach Berichten franzÃ¶sischer Medien soll er zehn Monate dauern und mit mehreren hundert Euro vergÃ¼tet werden. Die RÃ¼ckkehr zu einer Wehrpflicht sei jedoch nicht geplant.Â Frankreich stehe mit Deutschland bei dem Thema im Austausch. Im Unterschied zu Deutschland gebe es in Frankreich derzeit keine Probleme bei der Rekrutierung, hieÃŸ es.
Frankreichs PrÃ¤sident Macron stellt Plan fÃ¼r freiwilligen Wehrdienst vor
- AFP - 27. November 2025, 04:03 Uhr
