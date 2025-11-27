Brennpunkte

Dominikanische Republik erlaubt USA vorÃ¼bergehende Nutzung von StÃ¼tzpunkten

  • AFP - 27. November 2025, 01:43 Uhr
Bild vergrößern: Dominikanische Republik erlaubt USA vorÃ¼bergehende Nutzung von StÃ¼tzpunkten
Pete Hegseth bei seiner Ankunft in Santo Domingo
Bild: AFP

Vor dem Hintergrund des Einsatzes der US-Armee in der Karibik hat die Regierung der Dominikanischen Republik Washington die vorÃ¼bergehende Nutzung eines LuftstÃ¼tzpunkts und eines Flughafens des Landes erlaubt.

Vor dem Hintergrund des Einsatzes der US-Armee in der Karibik hat die Regierung der Dominikanischen Republik Washington die vorÃ¼bergehende Nutzung eines LuftstÃ¼tzpunkts und eines Flughafens des Landes erlaubt. "EingeschrÃ¤nkte Bereiche des LuftstÃ¼tzpunktes San Isidiro und des Internationalen Flughafens Las AmÃ©ricas" wÃ¼rden der US-Armee fÃ¼r "logistische TÃ¤tigkeiten an Flugzeugen", wie die Betankung und den Transport von AusrÃ¼stung und Personal, zur VerfÃ¼gung gestellt werden, sagte der dominikanische PrÃ¤sident Luis Abinader bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am Mittwoch in Santo Domingo.

Hegseth, der den Inselstaat besuchte, bestÃ¤tigte die "vorÃ¼bergehende" Entsendung von US-Truppen und -Flugzeugen. Washington meine seinen MilitÃ¤reinsatz gegen den Drogenhandel "todernst", sagte der Pentagon-Chef. "Wir sind bereit, in die Offensive zu gehen."

Die USA hatten in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt - nach eigenen Angaben, um den Drogenhandel zu bekÃ¤mpfen.Â Seit September greifen US-StreitkrÃ¤fte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden nach US-Angaben bislang mehr als 80 Menschen getÃ¶tet und mehr als 20 Schiffe versenkt.

Washington wirft insbesondere Venezuela vor, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen und damit die Sicherheit der USA und ihrer BÃ¼rger zu gefÃ¤hrden. Venezuelas linksnationalistischer PrÃ¤sident NicolÃ¡s Maduro vermutet dagegen US-PlÃ¤ne zu seinem Sturz.

