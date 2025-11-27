Politik

Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. reist in die TÃ¼rkei und in den Libanon

  • AFP - 27. November 2025, 04:03 Uhr
Bild vergrößern: Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. reist in die TÃ¼rkei und in den Libanon
Papst Leo XIV. reist zum ersten Mal ins Ausland
Bild: AFP

Papst Leo XIV. wird bei seiner ersten Auslandsreise ab Donnerstag in der TÃ¼rkei und im Libanon erwartet. In Ankara trifft er den tÃ¼rkischen PrÃ¤sidenten Erdogan, in Iznik kommt er mit WÃ¼rdentrÃ¤gern orthodoxer Kirchen zusammen.

Papst Leo XIV. wird bei seiner ersten Auslandsreise ab Donnerstag in der TÃ¼rkei und im Libanon erwartet. Am Donnerstag trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche in Ankara den tÃ¼rkischen PrÃ¤sidenten Recep Tayyip Erdogan. Am Freitag kommt der Papst in Iznik mit WÃ¼rdentrÃ¤gern verschiedener orthodoxer Kirchen zusammen, um an das Konzil von NizÃ¤a vor 1700 Jahren zu erinnern. Am Samstag besucht er die Blaue Moschee in Istanbul.

Am Sonntag reist der Papst dann weiter in den Libanon, wo er unter anderem junge Menschen treffen und einen Gottesdienst im Freien mit 100.000 GlÃ¤ubigen feiern will. Auf seiner Reise will der Papst zum Frieden im Nahen Osten aufrufen und fÃ¼r die Einheit der Christen und den Dialog zwischen den Religionen werben.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Union drÃ¤ngt auf konkrete Ergebnisse
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Union drÃ¤ngt auf konkrete Ergebnisse

    Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU kommen am Donnerstagabend zu einem Koalitionsausschuss im Bundeskanzleramt zusammen (gegen 20.00 Uhr). Die Spitzenrunde soll

    Mehr
    Bundestag setzt Haushaltsdebatte fort - Beratungen Ã¼ber Innen-Etat
    Bundestag setzt Haushaltsdebatte fort - Beratungen Ã¼ber Innen-Etat

    Mit einer Debatte um die EtatentwÃ¼rfe von sechs Bundesministerien setzt der Bundestag am Donnerstag seine Beratungen Ã¼ber den Bundeshaushalt 2026 fort (ab 09.00 Uhr). Den Anfang

    Mehr
    Trump: SÃ¼dafrika zu G20-Gipfel in Miami im nÃ¤chsten Jahr nicht eingeladen
    Trump: SÃ¼dafrika zu G20-Gipfel in Miami im nÃ¤chsten Jahr nicht eingeladen

    Die USA werden SÃ¼dafrika nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump nicht zu dem G20-Gipfel in Miami im US-Bundesstaat Florida im nÃ¤chsten Jahr einladen. Trump begrÃ¼ndete die

    Mehr
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington durch SchÃ¼sse verletzt: Trump spricht von
    Zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington durch SchÃ¼sse verletzt: Trump spricht von "Akt des Ter
    Frankreichs PrÃ¤sident Macron stellt Plan fÃ¼r freiwilligen Wehrdienst vor
    Frankreichs PrÃ¤sident Macron stellt Plan fÃ¼r freiwilligen Wehrdienst vor
    Merz empfÃ¤ngt Estlands Regierungschef Michal - GesprÃ¤che Ã¼ber Sicherheit an Nato-Ostflanke
    Merz empfÃ¤ngt Estlands Regierungschef Michal - GesprÃ¤che Ã¼ber Sicherheit an Nato-Ostflanke
    Trump verurteilt SchÃ¼sse auf Soldaten der Nationalgarde in Washington als
    Trump verurteilt SchÃ¼sse auf Soldaten der Nationalgarde in Washington als "Akt des Terrors"
    Frau in Australien bei Haiangriff getÃ¶tet
    Frau in Australien bei Haiangriff getÃ¶tet
    Dominikanische Republik erlaubt USA vorÃ¼bergehende Nutzung von StÃ¼tzpunkten
    Dominikanische Republik erlaubt USA vorÃ¼bergehende Nutzung von StÃ¼tzpunkten

    Top Meldungen

    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (GrÃ¼ne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der AnnÃ¤herung an die AfD. "Die

    Mehr
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sident

    Mehr
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena Hubertz

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts