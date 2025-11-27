Papst Leo XIV. wird bei seiner ersten Auslandsreise ab Donnerstag in der TÃ¼rkei und im Libanon erwartet. Am Donnerstag trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche in Ankara den tÃ¼rkischen PrÃ¤sidenten Recep Tayyip Erdogan. Am Freitag kommt der Papst in Iznik mit WÃ¼rdentrÃ¤gern verschiedener orthodoxer Kirchen zusammen, um an das Konzil von NizÃ¤a vor 1700 Jahren zu erinnern. Am Samstag besucht er die Blaue Moschee in Istanbul.
Am Sonntag reist der Papst dann weiter in den Libanon, wo er unter anderem junge Menschen treffen und einen Gottesdienst im Freien mit 100.000 GlÃ¤ubigen feiern will. Auf seiner Reise will der Papst zum Frieden im Nahen Osten aufrufen und fÃ¼r die Einheit der Christen und den Dialog zwischen den Religionen werben.
Politik
Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. reist in die TÃ¼rkei und in den Libanon
- AFP - 27. November 2025, 04:03 Uhr
Papst Leo XIV. wird bei seiner ersten Auslandsreise ab Donnerstag in der TÃ¼rkei und im Libanon erwartet. In Ankara trifft er den tÃ¼rkischen PrÃ¤sidenten Erdogan, in Iznik kommt er mit WÃ¼rdentrÃ¤gern orthodoxer Kirchen zusammen.
