Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sident und CSU-Chef Markus SÃ¶der macht deabei Druck, bestimmte Verbrennerautos explizit Ã¼ber das Jahr 2035 hinaus zu ermÃ¶glichen.
SÃ¶der fordere zudem, auch Hybride bei der geplanten neuen E-Auto-FÃ¶rderung einzubeziehen, schreibt das "Handelsblatt" in seiner Donnerstagausgabe unter Berufung auf "Koalitionskreise". Hybridautos haben einen Verbrenner- und einen Elektromotor.
Bei ihrem Automobildialog Anfang Oktober hatten sich Union und SPD verstÃ¤ndigt, Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen beim Kauf von E-Autos finanziell zu unterstÃ¼tzen. FÃ¼r das FÃ¶rderprogramm sollen drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds bereitgestellt werden.
GrundsÃ¤tzlich herrscht zwischen Union und SPD seit dem Autodialog Einigkeit, dass man das starre Verbrenner-Aus ab dem Jahr 2035 aufweichen will. Umstritten ist allerdings, wie deutlich das formuliert wird und fÃ¼r welche Technologien die neue FlexibilitÃ¤t gelten soll. In Koalitionskreisen hieÃŸ es, SÃ¶der bestehe auf Ã¤hnlichen Formulierungen, wie sie kÃ¼rzlich die MinisterprÃ¤sidenten vereinbarten, die sich gegen ein "starres Verbot der Verbrennertechnologie ab dem Jahr 2035" aussprachen.
Wirtschaft
SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
- dts - 26. November 2025, 19:43 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sident und CSU-Chef Markus SÃ¶der macht deabei Druck, bestimmte Verbrennerautos explizit Ã¼ber das Jahr 2035 hinaus zu ermÃ¶glichen.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena HubertzMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.Mehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken, wÃ¤hrend Diesel deutlich teurer wurde. Laut einer amMehr
Ein fÃ¼r Mittwoch vorgesehener Gerichtstermin zu einer mÃ¶glichen Sperre des OnlinehÃ¤ndlers Shein in Frankreich ist auf den 5. Dezember verschoben. Die franzÃ¶sische RegierungMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem umstrittenen VorstoÃŸ des Verbands "Die Familienunternehmer", auch mit Politikern der AfD in Dialog zu treten, fordern die GrÃ¼nen denMehr