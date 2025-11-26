SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen

Wirtschaft

  26. November 2025
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sident und CSU-Chef Markus SÃ¶der macht deabei Druck, bestimmte Verbrennerautos explizit Ã¼ber das Jahr 2035 hinaus zu ermÃ¶glichen.

SÃ¶der fordere zudem, auch Hybride bei der geplanten neuen E-Auto-FÃ¶rderung einzubeziehen, schreibt das "Handelsblatt" in seiner Donnerstagausgabe unter Berufung auf "Koalitionskreise". Hybridautos haben einen Verbrenner- und einen Elektromotor.

Bei ihrem Automobildialog Anfang Oktober hatten sich Union und SPD verstÃ¤ndigt, Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen beim Kauf von E-Autos finanziell zu unterstÃ¼tzen. FÃ¼r das FÃ¶rderprogramm sollen drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds bereitgestellt werden.

GrundsÃ¤tzlich herrscht zwischen Union und SPD seit dem Autodialog Einigkeit, dass man das starre Verbrenner-Aus ab dem Jahr 2035 aufweichen will. Umstritten ist allerdings, wie deutlich das formuliert wird und fÃ¼r welche Technologien die neue FlexibilitÃ¤t gelten soll. In Koalitionskreisen hieÃŸ es, SÃ¶der bestehe auf Ã¤hnlichen Formulierungen, wie sie kÃ¼rzlich die MinisterprÃ¤sidenten vereinbarten, die sich gegen ein "starres Verbot der Verbrennertechnologie ab dem Jahr 2035" aussprachen.

