SchÃ¼sse in Washington: Zwei Nationalgardisten laut FBI nur schwer verletzt

Ein Mann in Armeeuniform auf einer Trage in Washington

Ein Bewaffneter hat im Zentrum der US-Hauptstadt Washington zwei Soldaten der Nationalgarde angeschossen. Der Chef der Bundespolizei FBI, Kash Patel, sagte am Mittwoch, sie seien schwer verletzt und in einem 'kritischem Zustand'.

Zuvor hatte es geheiÃŸen, die beiden Nationalgardisten seien tot.



Der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey, hatte in einer ersten Stellungnahme mitgeteilt, die beiden Soldaten aus seinem Bundesstaat seien "ihren Verletzungen erlegen". SpÃ¤ter erklÃ¤rte er jedoch, ihr Tod sei nicht bestÃ¤tigt, es gebe dazu "widersprÃ¼chliche Angaben".



Nach Polizeiangaben wurde ein VerdÃ¤chtiger festgenommen. Ãœber seine IdentitÃ¤t war vorerst nichts bekannt. US-PrÃ¤sident Donald Trump schrieb im Onlinedienst Truth Social, der mutmaÃŸliche TÃ¤ter sei schwer verletzt und werde einen "sehr hohen Preis" fÃ¼r seine Tat zahlen. Er bezeichnete den SchÃ¼tzen als "Tier".Â



VizeprÃ¤sident JD Vance rief alle US-BÃ¼rger auf, fÃ¼r die beiden Soldaten zu beten. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwei StraÃŸenblocks nordwestlich des WeiÃŸen Hauses in der NÃ¤he der Metrostation Farragut West. Trump hielt sich wÃ¤hrenddessen fÃ¼r die Thanksgiving-Feier am Donnerstag in Florida auf.



US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kÃ¼ndigte nach dem Vorfall an, die Zahl der Nationalgardisten in der Hauptstadt um 500 auf mehr als 2500 aufzustocken. Der Schusswaffenvorfall stÃ¤rke den Entschluss der Regierung, Washington wieder "sicher und schÃ¶n" zu machen, betonte er am Rande eines Besuchs in der Dominikanischen Republik. Trump hatte die Soldaten ab August in der Hauptstadt stationiert hatte. Sie sollten dort fÃ¼r mehr Sicherheit sorgen.Â



Eine US-Bundesrichterin hatte den Einsatz der Nationalgarde in der US-Hauptstadt erst vergangene Woche fÃ¼r gesetzwidrig erklÃ¤rt. Die Richterin Jia Cobb rÃ¤umte der Regierung aber drei Wochen Zeit ein, um dagegen Rechtsmittel einzulegen.



Trump hatte die Nationalgarde ausschlieÃŸlich in StÃ¤dte wie Washington, Los Angeles und Memphis entsandt, die von den oppositionellen Demokraten regiert werden. Der Rechtspopulist begrÃ¼ndete dies mit angeblich ausufernder GewaltkriminalitÃ¤t und mit den Protesten gegen die rabiate Abschiebepolitik seiner Regierung.