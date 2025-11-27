Wirtschaft

Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD

  • dts - 27. November 2025
Bild vergrößern: Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
Mona Neubaur (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (GrÃ¼ne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der AnnÃ¤herung an die AfD.

"Die AnkÃ¼ndigungen verschiedener WirtschaftsverbÃ¤nde, die Brandmauer zu relativieren, ist ein schwerer Fehler - politisch wie wirtschaftlich. Wer heute den Schulterschluss nach rechts auch nur andeutet, spielt mit der StabilitÃ¤t, von der unsere Unternehmen leben", sagte Neubaur der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "VerlÃ¤ssliche MÃ¤rkte brauchen verlÃ¤ssliche Demokratie."

Neubaur ergÃ¤nzte: "Als Wirtschaftsministerin sage ich klar: Eine starke Wirtschaft entsteht nicht durch das Flirten mit autoritÃ¤ren KrÃ¤ften, sondern durch Rechtsstaatlichkeit, offene MÃ¤rkte und ein gesellschaftliches Klima, das Innovation mÃ¶glich macht."

Die Ministerin appellierte: "Unternehmerinnen und Unternehmer, die Verantwortung Ã¼ber Generationen tragen, wissen: Extremismus ist ein Risiko - kein GeschÃ¤ftsmodell. Deswegen appelliere ich an alle verantwortlichen Stimmen in den VerbÃ¤nden: Kehren Sie zurÃ¼ck auf den Boden unserer gemeinsamen demokratischen Werte. Darauf baut unsere Wirtschaft. Darauf baut unser Land."

