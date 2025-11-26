SchÃ¼ssel auf zwei Nationalgardisten in Washington

US-Polizei in Washington D.C. (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - In der US-Hauptstadt Washington sind am Mittwoch zwei Nationalgardisten angeschossen worden.



"Das Tier, das die beiden Nationalgardisten angeschossen hat - beide lebensgefÃ¤hrlich verletzt und nun in zwei verschiedenen KrankenhÃ¤usern -, ist ebenfalls schwer verletzt, und wird einen hohen Preis dafÃ¼r zahlen", schrieb US-PrÃ¤sident Donald Trump in einer schriftlichen Mitteilung.



Der Vorfall soll sich in der NÃ¤he des WeiÃŸen Hauses an der Farragut Metro Station ereignet haben. Das WeiÃŸe Haus erhÃ¶hte umgehend die Sicherheitsvorkehrungen. Weitere HintergrÃ¼nde waren zunÃ¤chst nicht bekannt.

