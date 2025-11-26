SchÃ¼ssel auf zwei Nationalgardisten in Washington

Washington (dts Nachrichtenagentur) - In der US-Hauptstadt Washington sind am Mittwoch zwei Nationalgardisten angeschossen worden.
"Das Tier, das die beiden Nationalgardisten angeschossen hat - beide lebensgefÃ¤hrlich verletzt und nun in zwei verschiedenen KrankenhÃ¤usern -, ist ebenfalls schwer verletzt, und wird einen hohen Preis dafÃ¼r zahlen", schrieb US-PrÃ¤sident Donald Trump in einer schriftlichen Mitteilung.
Der Vorfall soll sich in der NÃ¤he des WeiÃŸen Hauses an der Farragut Metro Station ereignet haben. Das WeiÃŸe Haus erhÃ¶hte umgehend die Sicherheitsvorkehrungen. Weitere HintergrÃ¼nde waren zunÃ¤chst nicht bekannt.
Brennpunkte
Schüssel auf zwei Nationalgardisten in Washington
26. November 2025, 21:51 Uhr
.
In Peru ist der frühere Präsident Martín Vizcarra wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Strafgericht sprach Vizcarra am Mittwoch für schuldig, während
Ein Bewaffneter hat im Zentrum der US-Hauptstadt Washington zwei Soldaten der Nationalgarde angeschossen. Der Chef der Bundespolizei FBI, Kash Patel, sagte am Mittwoch, sie seien
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die beiden Nationalgardisten, die am Mittwoch in der US-Hauptstadt Washington niedergeschossen wurden, sind beide tot. Das teilte der
