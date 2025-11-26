"Verbrechen": Steinmeier bekennt sich zu deutscher "Schuld" bei Guernica-Angriff

Steinmeier vor dem GemÃ¤lde "Guernica"

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat sich zur deutschen Schuld beim Luftangriff auf die baskische Stadt Guernica 1937 wÃ¤hrend des Spanischen BÃ¼rgerkriegs bekannt und von einem 'Verbrechen' gesprochen.

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat sich bei seinem Staatsbesuch in Spanien zur deutschen Schuld beim Luftangriff auf die baskische Stadt Guernica 1937 wÃ¤hrend des Spanischen BÃ¼rgerkriegs bekannt und von einem "Verbrechen" gesprochen. "In Guernica haben Deutsche schwere Schuld auf sich geladen", sagte Steinmeier am Mittwochabend bei einem vom spanischen KÃ¶nig Felipe VI. ausgerichteten Staatsbankett im KÃ¶niglichen Palast in Madrid. "Dieses Verbrechen haben Deutsche begangen."



Der deutsche Luftwaffenverband "Legion Condor" habe in der Stadt im Norden Spaniens eine "TrÃ¼mmerlandschaft" hinterlassen, sagte Steinmeier am ersten Tag seines dreitÃ¤gigen Staatsbesuchs in Spanien weiter. "Hunderte wehrlose Kinder, Frauen und MÃ¤nner verloren auf grausame, qualvolle Weise ihr Leben. Das Grauen, der Schmerz, die Trauer, sie leben bis heute in vielen baskischen Familien fort."



Die Deutschen dÃ¼rften nicht vergessen, was damals in Guernica passiert sei, betonte Steinmeier. "Guernica ist eine Mahnung - eine Mahnung, fÃ¼r Frieden, Freiheit und die Wahrung der Menschenrechte einzutreten. Dem wollen wir gerecht werden. Jetzt und in Zukunft."



Die "Legion Condor" hatte Guernica am 26. April 1937 in Schutt und Asche gelegt, bei dem Luftangriff im Spanischen BÃ¼rgerkrieg wurden hunderte Menschen getÃ¶tet. Adolf Hitler hatte die Jagdflugzeuge und Bomber zur UnterstÃ¼tzung des rechten Putsch-Generals und spÃ¤teren Diktators Francisco Franco nach Spanien geschickt.



Der Angriff auf Guernica (baskisch: Gernika) sorgte international fÃ¼r Entsetzen und wurde zum Symbol fÃ¼r eine grausame und gegen die ZivilbevÃ¶lkerung gerichtete KriegsfÃ¼hrung. Der Maler Pablo Picasso hielt das Grauen in seinem berÃ¼hmten Werk "Guernica" fÃ¼r die Ewigkeit fest. Steinmeier und seine Ehefrau Elke BÃ¼denbender lieÃŸen sich das ikonische Anti-Kriegs-GemÃ¤lde am Mittwoch im Museum Reina SofÃ­a in Madrid zeigen.



Der BundesprÃ¤sident wird die Stadt Guernica am Freitag als erstes deutsches Staatsoberhaupt der Geschichte besuchen. "Dieser Besuch liegt mir ganz besonders am Herzen", sagte Steinmeier am Mittwochabend beim Staatsbankett im KÃ¶nigspalast.Â



Er "freue sich sehr darÃ¼ber", dass KÃ¶nig Felipe VI. und KÃ¶nigin Letizia ihn dabei begleiten werden. "Dass ich diesen Ort an Ihrer Seite besuchen darf, ich finde, das zeigt, welch langen Weg wir seitdem gemeinsam gegangen sind. Ein Weg, der Ã¼ber Erinnerung und VersÃ¶hnung in eine gemeinsame Zukunft fÃ¼hrt."



Erst zum 60. Jahrestag der Bombardierung Guernicas hatte sich 1997 der damalige BundesprÃ¤sident Roman Herzog zu einer "schuldhaften Verstrickung deutscher Flieger" bekannt und die Bewohner von Guernica um "VersÃ¶hnung" gebeten.