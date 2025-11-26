Britische Regierung plant hÃ¶here Steuern und Ausgaben

Die britische Finanzministerin Rachel Reeves

Die britische Regierung von Labour-Premierminister Keir Starmer plant im kommenden Haushaltsjahr mit SteuererhÃ¶hungen undÂ Einschnitten fÃ¼r viele BÃ¼rger - aber auch mit hÃ¶heren Staatsausgaben. Wie aus dem am Mittwoch von Finanzministerin Rachel Reeves im Londoner Unterhaus vorgestellten Haushaltsentwurf hervorgeht, sollen unter anderem die SteuersÃ¤tze bei der Einkommensteuer eingefroren und Rentenzahlungen begrenzt werden. Zugleich soll unter anderem das Kindergeld ausgeweitet werden. Die Anleger an den FinanzmÃ¤rkten reagierten positiv auf die AnkÃ¼ndigungen.



Nach Angaben der Regierung zufolge sollen durch die MaÃŸnahmen im Haushaltsentwurf die staatlichen Einnahmen in den kommenden Jahren um mehrere dutzend Milliarden Pfund steigen. Ausschlaggebend dafÃ¼r dÃ¼rfte unter anderem das Einfrieren der SteuersÃ¤tze bei der Einkommensteuer sein. Dadurch dÃ¼rften mehr britische Arbeitnehmer in hÃ¶here Steuerklassen rutschen.



Nach dem Wahlsieg im vergangenen Jahr hatte Labour noch versprochen, SteuererhÃ¶hungen fÃ¼r Arbeitnehmer zu vermeiden. Bereits fÃ¼r das laufende Haushaltsjahr hatte die Regierung die Unternehmenssteuern angehoben, was aus Sicht von Beobachtern die Wirtschaft im Land geschwÃ¤cht haben dÃ¼rfte.Â



Einige besonders einschneidende MaÃŸnahmen sind allerdings erst fÃ¼r das Jahr 2028 geplant. Beobachter rechnen damit, dass Labour diese vor der nÃ¤chsten Unterhauswahl wahlkampfwirksam wieder zurÃ¼cknehmen kÃ¶nnte, falls die britische Wirtschaft stÃ¤rker wÃ¤chst als bisher angenommen.



Um den finanziellen Spielraum der Regierung weiter zu erhÃ¶hen, sollen zudem die Steuern auf Online-GlÃ¼cksspiel erhÃ¶ht und SteuerbegÃ¼nstigungen fÃ¼r Rentner begrenzt werden. ZusÃ¤tzlich werden kÃ¼nftig eine Steuer auf Luxusimmobilien und eine kilometerabhÃ¤ngige GebÃ¼hr fÃ¼r Nutzer von Elektroautos erhoben - und die bereits bestehende Zuckersteuer auch auf abgepackte Milchshakes und andere gesÃ¼ÃŸte MilchgetrÃ¤nke erhoben.Â



Finanzministerin Reeves kÃ¼ndigte aber auch zusÃ¤tzliche staatliche Ausgaben in MilliardenhÃ¶he an: So soll das Kindergeld kÃ¼nftig nicht mehr auf die ersten zwei Kinder begrenzt werden, MindestlÃ¶hne und Renten sollen zudem erheblich stÃ¤rker steigen als die Inflationsrate. Die Preise fÃ¼r Bahnfahrkarten und Ã¤rztlich verordnete Medikamente sollen eingefroren werden.



Insgesamt erhÃ¶hte Reeves den Haushaltsumfang um 22 Milliarden britische Pfund (umgerechnet rund 25,1 Milliarden Euro). Der Haushalt werde "die Inflation senken und Familien sofortige Entlastung bringen", sagte die Finanzministerin vor den Abgeordneten.



Bereits vor Reeves' Rede hatte die britische HaushaltsbehÃ¶rde OBR die Daten zum voraussichtlichen Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr verÃ¶ffentlicht. Demnach ist fÃ¼r das gesamte Jahr 2025 mit einem Plus von 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung zu rechnen.Â



Zuvor war die BehÃ¶rde von einem Wachstum von einem Prozent ausgegangen. Die Prognose fÃ¼r die kommenden Jahre wurde hingegen gesenkt. Im Zeitraum bis 2030 werde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) voraussichtlich um insgesamt 0,3 Prozentpunkte geringer ausfallen als in den SchÃ¤tzungen vom MÃ¤rz vorhergesagt.



Die frÃ¼hzeitige VerÃ¶ffentlichung des OBR-Gutachtens war offenbar eine Panne. Mel Stride, finanzpolitische Sprecherin der oppositionellen Konservativen, kritisierte den Vorfall als "absolut empÃ¶rend" und verwies auf die herausragende Bedeutung der Zahlen fÃ¼r die FinanzmÃ¤rkte.



Die Anleger reagierten unterdessen positiv auf die HaushaltsplÃ¤ne. Der Wechselkurs des britischen Pfund zu Dollar und Euro stieg am Mittwoch an, die Zinsen auf britische Staatsanleihen sanken.



Die britische Regierung steht seit Monaten unter erheblichem Druck - auch angesichts der wirtschaftlichen Lage und der Staatsfinanzen. Das Haushaltsdefizit liegt bei derzeit fast fÃ¼nf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), die Inflation bleibt hoch, die Arbeitslosigkeit stieg zuletzt. Die Wirtschaft im Land kommt seit dem Amtsantritt von Premier Starmer im Juli 2024 nicht in Gang. Zugleich stiegen die Umfragewerte der rechtspopulistischen Partei Reform UK um den frÃ¼heren Brexit-Aktivisten Nigel Farage.