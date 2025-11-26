Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker

Der Dosensuppenfabrikant Campbell's hat VorwÃ¼rfe eines abberufenen Managers zurÃ¼ckgewiesen, das verwendete HÃ¼hnerfleisch stamme aus einem 3D-Drucker. Der US-Lebensmittelkonzern erklÃ¤rte am Mittwoch, er nutze kein "im Labor gezÃ¼chtetes HÃ¼hnerfleisch" oder andere kÃ¼nstliche oder biotechnisch verÃ¤nderte Fleischarten in seinen Suppen.Â
Campbell's beurlaubte nach eigenen Angaben den fÃ¼r IT-Sicherheit zustÃ¤ndigen VizeprÃ¤sidenten Martin Bally wÃ¤hrend einer internen Untersuchung. Dieser soll gesagt haben, die hochverarbeiteten Lebensmittel des Konzerns seien "Mist fÃ¼r (...) arme Leute". Er selbst wolle kein "HÃ¼hnchen essen, das aus einem 3D-Drucker stammt". Zudem soll er Mitarbeiter aus Indien als "Idioten" beschimpft haben.
Die Ã„uÃŸerungen wurden bekannt, weil ein Campbell's-Angestellter einen Audiomitschnitt anfertigte und an Journalisten weitergab. Der Suppenproduzent reagierte empfindlich auf die EnthÃ¼llung kurz vor dem wichtigen US-Familienfest Thanksgiving am Donnerstag.
Die Kommentare des suspendierten Managers seien "absurd", erklÃ¤rte Campbell's. Der Hersteller rÃ¤umte zwar ein, genetisch verÃ¤nderte Nutzpflanzen wie Mais und Sojabohnen zu verwenden. Das HÃ¼hnerfleisch stamme aber von vertrauenswÃ¼rdigen Lieferanten und entspreche "hohen QualitÃ¤tsstandards".Â
Campbell's Suppendosen erlangten durch Bilder des Pop-Art-KÃ¼nstlers Andy Warhol Kultstatus. Er verewigte die Dosen Anfang der 1960er Jahre in einer Serie.Â
Der Dosensuppenfabrikant Campbell's hat VorwÃ¼rfe eines abberufenen Managers zurÃ¼ckgewiesen, das verwendete HÃ¼hnerfleisch stamme aus einem 3D-Drucker. Der US-Lebensmittelkonzern erklÃ¤rte am Mittwoch, er nutze kein "im Labor gezÃ¼chtetes HÃ¼hnerfleisch" oder andere kÃ¼nstliche oder biotechnisch verÃ¤nderte Fleischarten in seinen Suppen.Â
