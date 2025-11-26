Wirtschaft

Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker

  • AFP - 26. November 2025, 19:49 Uhr
Bild vergrößern: Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
Dosen von Campbell's
Bild: AFP

Der Dosensuppenfabrikant Campbell hat VorwÃ¼rfe eines abberufenen Managers zurÃ¼ckgewiesen, das verwendete HÃ¼hnerfleisch stamme aus einem 3D-Drucker. Der US-Lebensmittelkonzern erklÃ¤rte am Mittwoch, er nutze kein 'im Labor gezÃ¼chtetes HÃ¼hnerfleisch'.

Der Dosensuppenfabrikant Campbell's hat VorwÃ¼rfe eines abberufenen Managers zurÃ¼ckgewiesen, das verwendete HÃ¼hnerfleisch stamme aus einem 3D-Drucker. Der US-Lebensmittelkonzern erklÃ¤rte am Mittwoch, er nutze kein "im Labor gezÃ¼chtetes HÃ¼hnerfleisch" oder andere kÃ¼nstliche oder biotechnisch verÃ¤nderte Fleischarten in seinen Suppen.Â 

Campbell's beurlaubte nach eigenen Angaben den fÃ¼r IT-Sicherheit zustÃ¤ndigen VizeprÃ¤sidenten Martin Bally wÃ¤hrend einer internen Untersuchung. Dieser soll gesagt haben, die hochverarbeiteten Lebensmittel des Konzerns seien "Mist fÃ¼r (...) arme Leute". Er selbst wolle kein "HÃ¼hnchen essen, das aus einem 3D-Drucker stammt". Zudem soll er Mitarbeiter aus Indien als "Idioten" beschimpft haben.

Die Ã„uÃŸerungen wurden bekannt, weil ein Campbell's-Angestellter einen Audiomitschnitt anfertigte und an Journalisten weitergab. Der Suppenproduzent reagierte empfindlich auf die EnthÃ¼llung kurz vor dem wichtigen US-Familienfest Thanksgiving am Donnerstag.

Die Kommentare des suspendierten Managers seien "absurd", erklÃ¤rte Campbell's. Der Hersteller rÃ¤umte zwar ein, genetisch verÃ¤nderte Nutzpflanzen wie Mais und Sojabohnen zu verwenden. Das HÃ¼hnerfleisch stamme aber von vertrauenswÃ¼rdigen Lieferanten und entspreche "hohen QualitÃ¤tsstandards".Â 

Campbell's Suppendosen erlangten durch Bilder des Pop-Art-KÃ¼nstlers Andy Warhol Kultstatus. Er verewigte die Dosen Anfang der 1960er Jahre in einer Serie.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat fÃ¼r Donnerstagabend eine Einigung innerhalb der Koalition in der Debatte um das Verbrenner-Aus auf EU-Ebene angekÃ¼ndigt. Er werde im

    Mehr
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus

    Die Drogeriekette Rossmann und der Thermomix-Hersteller Vorwerk verlassen wegen fehlender Abgrenzung zur AfD den Verband der Familienunternehmer. "Wir unterstÃ¼tzen die Haltung

    Mehr
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz

    Nach dem Lieferkettengesetz wird voraussichtlich auch das EU-Gesetz gegen Abholzung verschoben und abgeschwÃ¤cht - die dafÃ¼r nÃ¶tige Mehrheit im EU-Parlament kam in beiden

    Mehr
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Shein-Sperre in Frankreich: Gerichtstermin auf Dezember verschoben
    Shein-Sperre in Frankreich: Gerichtstermin auf Dezember verschoben
    Teure Schokolade: SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    Teure Schokolade: SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    Ãœber 30 Tote bei GroÃŸbrand in Hongkong - Viele Vermisste
    Ãœber 30 Tote bei GroÃŸbrand in Hongkong - Viele Vermisste
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
    Britische Regierung plant hÃ¶here Steuern und Ausgaben
    Britische Regierung plant hÃ¶here Steuern und Ausgaben
    Guinea-Bissau: MilitÃ¤r Ã¼bernimmt Kontrolle und nimmt PrÃ¤sidenten fest
    Guinea-Bissau: MilitÃ¤r Ã¼bernimmt Kontrolle und nimmt PrÃ¤sidenten fest
    Zahl der Toten durch GroÃŸbrand in Hongkong auf 36 gestiegen - Mehr als 270 Vermisste
    Zahl der Toten durch GroÃŸbrand in Hongkong auf 36 gestiegen - Mehr als 270 Vermisste
    Designierter tschechischer Regierungschef Babis stellt Kabinettsliste vor
    Designierter tschechischer Regierungschef Babis stellt Kabinettsliste vor

    Top Meldungen

    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena Hubertz

    Mehr
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffen

    Mehr
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts