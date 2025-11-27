Merz empfÃ¤ngt Estlands Regierungschef Michal - GesprÃ¤che Ã¼ber Sicherheit an Nato-Ostflanke

Estlands Regierungschef Kristen Michal

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Donnerstag Estlands MinisterprÃ¤sidenten Kristen Michal im Kanzleramt in Berlin. Auf den Empfang mit militÃ¤rischen Ehren folgt ein GesprÃ¤ch, bei dem es nach Angaben der Bundesregierung unter anderem um die bilateralen Beziehungen, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik an der Nato-Ostflanke und die gemeinsame UnterstÃ¼tzung der Ukraine gehen soll. Gegen 15.00 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.



Estland teilt eine rund 300 Kilometer lange Grenze mit Russland und sieht sich durch Moskau unmittelbar bedroht. Das EU- und Nato-Mitgliedsland meldete in den vergangenen Wochen mehrfach das Eindringen von Drohnen oder MilitÃ¤rflugzeugen in seinen Luftraum. Estland gehÃ¶rt neben den anderen beiden baltischen Staaten Litauen und Lettland zu den entschiedensten UnterstÃ¼tzern der von Russland angegriffenen Ukraine. Zuletzt kÃ¼ndigte Tallinn gemeinsam mit anderen nordischen und baltischen Staaten seine Beteiligung am Kauf von US-Waffen fÃ¼r die Ukraine an.