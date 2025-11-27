Mit einer Debatte um die EtatentwÃ¼rfe von sechs Bundesministerien setzt der Bundestag am Donnerstag seine Beratungen Ã¼ber den Bundeshaushalt 2026 fort (ab 09.00 Uhr). Den Anfang macht am Morgen der Haushaltsentwurf fÃ¼r das vom CSU-Politiker Alexander Dobrindt gefÃ¼hrte Bundesinnenministerium. Im Gegensatz zu anderen Ministerien soll dieses 2026 nicht von Einsparungen betroffen sein: Es soll 15,76 Milliarden Euro ausgeben dÃ¼rfen - nach 15,17 Milliarden im laufenden Jahr.
Danach stehen Beratungen Ã¼ber die EtatentwÃ¼rfe weiterer Ministerien an - fÃ¼r Justiz (10.45 Uhr), Gesundheit (12.50 Uhr), Wohnen (14.35 Uhr), Verkehr (16.20 Uhr) und Landwirtschaft (18.05 Uhr). Der Bundeshaushalt 2026 soll am Freitag verabschiedet werden. Er sieht Rekordausgaben in HÃ¶he von 524,54 Milliarden Euro vor.
Politik
Bundestag setzt Haushaltsdebatte fort - Beratungen Ã¼ber Innen-Etat
- AFP - 27. November 2025, 04:03 Uhr
Mit einer Debatte um die EtatentwÃ¼rfe von sechs Bundesministerien setzt der Bundestag am Donnerstag seine Beratungen Ã¼ber den Bundeshaushalt 2026 fort. Den Anfang macht am Morgen der Haushaltsentwurf fÃ¼r das CSU-gefÃ¼hrte Bundesinnenministerium.
Mit einer Debatte um die EtatentwÃ¼rfe von sechs Bundesministerien setzt der Bundestag am Donnerstag seine Beratungen Ã¼ber den Bundeshaushalt 2026 fort (ab 09.00 Uhr). Den Anfang macht am Morgen der Haushaltsentwurf fÃ¼r das vom CSU-Politiker Alexander Dobrindt gefÃ¼hrte Bundesinnenministerium. Im Gegensatz zu anderen Ministerien soll dieses 2026 nicht von Einsparungen betroffen sein: Es soll 15,76 Milliarden Euro ausgeben dÃ¼rfen - nach 15,17 Milliarden im laufenden Jahr.
Weitere Meldungen
Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU kommen am Donnerstagabend zu einem Koalitionsausschuss im Bundeskanzleramt zusammen (gegen 20.00 Uhr). Die Spitzenrunde sollMehr
Papst Leo XIV. wird bei seiner ersten Auslandsreise ab Donnerstag in der TÃ¼rkei und im Libanon erwartet. Am Donnerstag trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche in Ankara denMehr
Die USA werden SÃ¼dafrika nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump nicht zu dem G20-Gipfel in Miami im US-Bundesstaat Florida im nÃ¤chsten Jahr einladen. Trump begrÃ¼ndete dieMehr
Top Meldungen
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (GrÃ¼ne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der AnnÃ¤herung an die AfD. "DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sidentMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena HubertzMehr