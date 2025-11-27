Bundestag setzt Haushaltsdebatte fort - Beratungen Ã¼ber Innen-Etat

Regierungsbank im Bundestag

Mit einer Debatte um die EtatentwÃ¼rfe von sechs Bundesministerien setzt der Bundestag am Donnerstag seine Beratungen Ã¼ber den Bundeshaushalt 2026 fort (ab 09.00 Uhr). Den Anfang macht am Morgen der Haushaltsentwurf fÃ¼r das vom CSU-Politiker Alexander Dobrindt gefÃ¼hrte Bundesinnenministerium. Im Gegensatz zu anderen Ministerien soll dieses 2026 nicht von Einsparungen betroffen sein: Es soll 15,76 Milliarden Euro ausgeben dÃ¼rfen - nach 15,17 Milliarden im laufenden Jahr.



Danach stehen Beratungen Ã¼ber die EtatentwÃ¼rfe weiterer Ministerien an - fÃ¼r Justiz (10.45 Uhr), Gesundheit (12.50 Uhr), Wohnen (14.35 Uhr), Verkehr (16.20 Uhr) und Landwirtschaft (18.05 Uhr). Der Bundeshaushalt 2026 soll am Freitag verabschiedet werden. Er sieht Rekordausgaben in HÃ¶he von 524,54 Milliarden Euro vor.