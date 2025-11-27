Frau in Australien bei Haiangriff getÃ¶tet

Ein Hai hat in Australien eine Frau getÃ¶tet und einen Mann schwer verletzt. Die Polizei des Bundesstaates New South Wales erklÃ¤rte am Donnerstag, dass beide am Morgen von einem Hai gebissen worden seien. Eines der beiden Opfer, eine Frau, sei noch vor Ort gestorben. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurde ein Mann mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Angriffe ereigneten sich in der NÃ¤he des Strandes in Crowdy Bay, rund 250 Kilometer nÃ¶rdlich von Sydney.
Seit 1791 hat es in Australien mehr als 1280 ZwischenfÃ¤lle mit Haien gegeben, mehr als 250 davon endeten tÃ¶dlich. Im September war ein Surfer an einem beliebten Strand in Sydney von einem WeiÃŸen Hai getÃ¶tet worden.
