Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU kommen am Donnerstagabend zu einem Koalitionsausschuss im Bundeskanzleramt zusammen (gegen 20.00 Uhr). Die Spitzenrunde soll den Vernehmen nach Ã¼ber den koalitionsinternen Streit um die Sicherung des Rentenniveaus beraten. Zudem soll Ã¼ber eine gemeinsame Haltung zum von der EU geplanten Verbrenner-Motor und Ã¼ber eine Neufassung des von der Ampel-Koalition verabschiedeten Heizungsgesetzes gesprochen werden.
Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) hatte am Dienstag gesagt, dass die Union "konkrete Ergebnisse" erwarte. Die Bundesregierung wollte sich nicht zu ihren Erwartungen Ã¤uÃŸern. Das Treffen biete die MÃ¶glichkeit, "auch in der Spitze der Koalition wichtige Debatten zu fÃ¼hren, Dinge weiter voranzutreiben", sagte Vizeregierungssprecher Steffen Meyer. In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU, SPD und CSU monatliche Treffen des Koalitionsausschusses vereinbart. Der letzte Koalitionsausschuss fand erst vor zwei Wochen statt.
Politik
Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Union drÃ¤ngt auf konkrete Ergebnisse
- AFP - 27. November 2025, 04:03 Uhr
Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und SPD kommen am Donnerstagabend zu einem Koalitionsausschuss zusammen. Die Spitzenrunde soll den Vernehmen nach um den koalitionsinternen Streit um die Sicherung des Rentenniveaus beraten.
Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU kommen am Donnerstagabend zu einem Koalitionsausschuss im Bundeskanzleramt zusammen (gegen 20.00 Uhr). Die Spitzenrunde soll den Vernehmen nach Ã¼ber den koalitionsinternen Streit um die Sicherung des Rentenniveaus beraten. Zudem soll Ã¼ber eine gemeinsame Haltung zum von der EU geplanten Verbrenner-Motor und Ã¼ber eine Neufassung des von der Ampel-Koalition verabschiedeten Heizungsgesetzes gesprochen werden.
Weitere Meldungen
Mit einer Debatte um die EtatentwÃ¼rfe von sechs Bundesministerien setzt der Bundestag am Donnerstag seine Beratungen Ã¼ber den Bundeshaushalt 2026 fort (ab 09.00 Uhr). Den AnfangMehr
Papst Leo XIV. wird bei seiner ersten Auslandsreise ab Donnerstag in der TÃ¼rkei und im Libanon erwartet. Am Donnerstag trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche in Ankara denMehr
Die USA werden SÃ¼dafrika nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump nicht zu dem G20-Gipfel in Miami im US-Bundesstaat Florida im nÃ¤chsten Jahr einladen. Trump begrÃ¼ndete dieMehr
Top Meldungen
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (GrÃ¼ne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der AnnÃ¤herung an die AfD. "DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sidentMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena HubertzMehr