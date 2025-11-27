Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Union drÃ¤ngt auf konkrete Ergebnisse

Logos der Koalitionsparteien

Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU kommen am Donnerstagabend zu einem Koalitionsausschuss im Bundeskanzleramt zusammen (gegen 20.00 Uhr). Die Spitzenrunde soll den Vernehmen nach Ã¼ber den koalitionsinternen Streit um die Sicherung des Rentenniveaus beraten. Zudem soll Ã¼ber eine gemeinsame Haltung zum von der EU geplanten Verbrenner-Motor und Ã¼ber eine Neufassung des von der Ampel-Koalition verabschiedeten Heizungsgesetzes gesprochen werden.



Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) hatte am Dienstag gesagt, dass die Union "konkrete Ergebnisse" erwarte. Die Bundesregierung wollte sich nicht zu ihren Erwartungen Ã¤uÃŸern. Das Treffen biete die MÃ¶glichkeit, "auch in der Spitze der Koalition wichtige Debatten zu fÃ¼hren, Dinge weiter voranzutreiben", sagte Vizeregierungssprecher Steffen Meyer. In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU, SPD und CSU monatliche Treffen des Koalitionsausschusses vereinbart. Der letzte Koalitionsausschuss fand erst vor zwei Wochen statt.