Zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington durch SchÃ¼sse verletzt: Trump spricht von "Akt des Ter

Ein Mann in Armeeuniform auf einer Trage in Washington

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Schusswaffenangriff in Washington mit zwei schwer verletzten Soldaten der Nationalgarde als 'Akt des Terrors' bezeichnet.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Schusswaffenangriff in Washington mit zwei schwer verletzten Soldaten der Nationalgarde als "Akt des Terrors" bezeichnet. Bei dem mutmaÃŸlichen TÃ¤ter handele es sich um einen Mann, der 2021 aus Afghanistan gekommen sei, sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit). Alle unter seinem VorgÃ¤nger Joe Biden aus Afghanistan gekommenen AuslÃ¤nder sollten Ã¼berprÃ¼ft werden. Die beiden durch einen Bewaffneten im Zentrum der Hauptstadt Washington schwer verletzten Soldaten der Nationalgarde befanden sich laut der Bundespolizei FBI in einem "kritischen Zustand".



"Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des BÃ¶sen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors", sagte Trump in einer kurzen Videobotschaft. "Es war ein Verbrechen gegen unsere gesamte Nation."



Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter sei 2021 "mit diesen berÃ¼chtigten FlÃ¼gen" aus Afghanistan gekommen, fuhr Trump mit Blick auf die Evakuierung von Afghanen fort, die wegen der MachtÃ¼bernahme der radikalislamischen Taliban nach dem RÃ¼ckzug der USA flohen. Es mÃ¼sse nun "jeder einzelne AuslÃ¤nder", der wÃ¤hrend der PrÃ¤sidentschaft seines VorgÃ¤ngers Biden aus Afghanistan in die USA eingereist sei, erneut Ã¼berprÃ¼ft werden, sagte Trump.



Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwei StraÃŸenblocks nordwestlich des WeiÃŸen Hauses nahe einer Metrostation. Trump hielt sich wÃ¤hrenddessen fÃ¼r das Familienfest Thanksgiving (Erntedank) am Donnerstag in Florida auf, er war mit seiner Frau Melania in sein Anwesen Mar-a-Lago zurÃ¼ckgereist.



Die BÃ¼rgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, sprach von einem "gezielten" Angriff auf die Nationalgarde, ohne weiter auf das mÃ¶gliche Motiv einzugehen. Nach Polizeiangaben griff der Bewaffnete seine Opfer aus dem Hinterhalt an. Trump bezeichnete den SchÃ¼tzen in seinem Onlinedienst Truth Social als "Tier" und schrieb, der Bewaffnete werde einen "sehr hohen Preis" fÃ¼r seine Tat zahlen.



FBI-Chef Kash Patel sprach vor Journalisten von einem "schrecklichen Gewaltakt" und sagte, die beiden angeschossenen Soldaten seien in einem "kritischen Zustand".



US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kÃ¼ndigte nach dem Vorfall an, die Zahl der Nationalgardisten in der Hauptstadt um 500 auf mehr als 2500 aufzustocken. Der Gewaltakt stÃ¤rke den Entschluss der Regierung, Washington wieder "sicher und schÃ¶n" zu machen, betonte er am Rande eines Besuchs in der Dominikanischen Republik.



Augenzeugen berichteten nach den SchÃ¼ssen von Chaos und Panik im belebten Zentrum von Washington. Die Polizei riegelte das Gebiet um die Metrostation Farragut West ab. Beamte mit Gewehren standen hinter gelbem Absperrband Wache, ein Helikopter kreiste Ã¼ber dem Stadtzentrum. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP sah EinsatzkrÃ¤fte mit einer fahrbaren Trage in Richtung Metro laufen und kurz darauf mit einem Verletzten in Tarnkleidung herauskommen, den sie in einen Krankenwagen luden.



Trump hatte die Soldaten ab August in der Hauptstadt stationiert. Sie sollten dort fÃ¼r mehr Sicherheit sorgen.Â Der PrÃ¤sident behauptete, Washington habe eine "hÃ¶here Verbrechensrate als einige der gefÃ¤hrlichsten Orte der Welt". Polizeistatistiken belegen dies allerdings nicht.



Eine US-Bundesrichterin hatte den Einsatz der Nationalgarde in der US-Hauptstadt erst vergangene Woche fÃ¼r gesetzwidrig erklÃ¤rt. Die Richterin Jia Cobb gewÃ¤hrte der Regierung aber einen Aufschub bis zum 11. Dezember, um dagegen Rechtsmittel einzulegen.



Trump hatte die Nationalgarde ausschlieÃŸlich in StÃ¤dte wie Washington, Los Angeles und Memphis entsandt, die von den oppositionellen Demokraten regiert werden. Der Rechtspopulist begrÃ¼ndete dies mit angeblich ausufernder GewaltkriminalitÃ¤t und mit den Protesten gegen die harte Abschiebepolitik seiner Regierung. Gegen die EinsÃ¤tze gibt es zahlreiche Klagen vor Gericht.



In den vergangenen Monaten hatte es wiederholt SchieÃŸereien mit Toten in den USA gegeben, das politische Klima gilt zudem als stark aufgeheizt. Im September war der ultrarechte Influencer und Trump-UnterstÃ¼tzer Charlie Kirk bei einer Diskussionsveranstaltung in Utah erschossen worden. Im Juni wurden die Demokratin Melissa Hortman, Mitglied des Abgeordnetenhauses im Bundesstaat Minnesota, und deren Ehemann in ihrem Haus getÃ¶tet.