Brennpunkte

Trump verurteilt SchÃ¼sse auf Soldaten der Nationalgarde in Washington als "Akt des Terrors"

  • AFP - 27. November 2025, 03:53 Uhr
Bild vergrößern: Trump verurteilt SchÃ¼sse auf Soldaten der Nationalgarde in Washington als Akt des Terrors
US-PrÃ¤sident Donald Trump
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Schusswaffenangriff in Washington mit zwei verletzten Soldaten der Nationalgarde als 'Akt des Terrors' verurteilt. 'Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des BÃ¶sen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors', sagte Trump.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Schusswaffenangriff in Washington mit zwei verletzten Soldaten der Nationalgarde als "Akt des Terrors" verurteilt. "Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des BÃ¶sen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors", sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit).

Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter sei im September 2021 aus Afghanistan gekommen. Trump sagte, seine Regierung werde "jeden einzelnen AuslÃ¤nder", der wÃ¤hrend der PrÃ¤sidentschaft seines VorgÃ¤ngers Joe Biden aus Afghanistan in die USA eingereist sei, erneut Ã¼berprÃ¼fen. CBS News berichtete unter Berufung auf Strafverfolgungsbeamte, dass es sich bei dem VerdÃ¤chtigen um einen 29-JÃ¤hrigen handele.

Ein Bewaffneter hatte am Mittwoch im Zentrum der Hauptstadt Washington zwei Soldaten der Nationalgarde schwer verletzt. Nach Angaben der Bundespolizei FBI befanden sich die beiden in einem "kritischen Zustand". Auch der VerdÃ¤chtige war Trump zufolge schwer verletzt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington durch SchÃ¼sse verletzt: Trump spricht von
    Zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington durch SchÃ¼sse verletzt: Trump spricht von "Akt des Ter

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Schusswaffenangriff in Washington mit zwei schwer verletzten Soldaten der Nationalgarde als "Akt des Terrors" bezeichnet. Bei dem mutmaÃŸlichen

    Mehr
    Frankreichs PrÃ¤sident Macron stellt Plan fÃ¼r freiwilligen Wehrdienst vor
    Frankreichs PrÃ¤sident Macron stellt Plan fÃ¼r freiwilligen Wehrdienst vor

    Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron will am Donnerstag beim Besuch einer GebirgsjÃ¤gerbrigade seine PlÃ¤ne fÃ¼r einen neuen freiwilligen Wehrdienst vorstellen. Angesichts der

    Mehr
    Merz empfÃ¤ngt Estlands Regierungschef Michal - GesprÃ¤che Ã¼ber Sicherheit an Nato-Ostflanke
    Merz empfÃ¤ngt Estlands Regierungschef Michal - GesprÃ¤che Ã¼ber Sicherheit an Nato-Ostflanke

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Donnerstag Estlands MinisterprÃ¤sidenten Kristen Michal im Kanzleramt in Berlin. Auf den Empfang mit militÃ¤rischen Ehren folgt ein

    Mehr
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Union drÃ¤ngt auf konkrete Ergebnisse
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Union drÃ¤ngt auf konkrete Ergebnisse
    Bundestag setzt Haushaltsdebatte fort - Beratungen Ã¼ber Innen-Etat
    Bundestag setzt Haushaltsdebatte fort - Beratungen Ã¼ber Innen-Etat
    Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. reist in die TÃ¼rkei und in den Libanon
    Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. reist in die TÃ¼rkei und in den Libanon
    Frau in Australien bei Haiangriff getÃ¶tet
    Frau in Australien bei Haiangriff getÃ¶tet
    Dominikanische Republik erlaubt USA vorÃ¼bergehende Nutzung von StÃ¼tzpunkten
    Dominikanische Republik erlaubt USA vorÃ¼bergehende Nutzung von StÃ¼tzpunkten
    Gewerkschaft der Polizei warnt vor zu wenig Polizisten an Silvester
    Gewerkschaft der Polizei warnt vor zu wenig Polizisten an Silvester

    Top Meldungen

    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (GrÃ¼ne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der AnnÃ¤herung an die AfD. "Die

    Mehr
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sident

    Mehr
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena Hubertz

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts