Trump verurteilt SchÃ¼sse auf Soldaten der Nationalgarde in Washington als "Akt des Terrors"

US-PrÃ¤sident Donald Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Schusswaffenangriff in Washington mit zwei verletzten Soldaten der Nationalgarde als 'Akt des Terrors' verurteilt. 'Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des BÃ¶sen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors', sagte Trump.

Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter sei im September 2021 aus Afghanistan gekommen. Trump sagte, seine Regierung werde "jeden einzelnen AuslÃ¤nder", der wÃ¤hrend der PrÃ¤sidentschaft seines VorgÃ¤ngers Joe Biden aus Afghanistan in die USA eingereist sei, erneut Ã¼berprÃ¼fen. CBS News berichtete unter Berufung auf Strafverfolgungsbeamte, dass es sich bei dem VerdÃ¤chtigen um einen 29-JÃ¤hrigen handele.



Ein Bewaffneter hatte am Mittwoch im Zentrum der Hauptstadt Washington zwei Soldaten der Nationalgarde schwer verletzt. Nach Angaben der Bundespolizei FBI befanden sich die beiden in einem "kritischen Zustand". Auch der VerdÃ¤chtige war Trump zufolge schwer verletzt.