Analyse: "Neuer Schub" bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland

Private Autobesitzer in Deutschland entscheiden sich laut einer Analyse des Versicherungsunternehmens Huk-CoburgÂ derzeit wieder verstÃ¤rkt fÃ¼r einen Wechsel von Verbrennern hin zu Elektroautos. Die UmstiegshÃ¤ufigkeit habe sich seit dem Tiefpunkt Anfang 2024, als die staatliche E-KaufprÃ¤mie weggefallen war, "mehr als verdoppelt", teilte die Huk-Coburg am Donnerstag mit. Demnach fand ein solcher Umstieg im dritten Quartal 2025 bei 6,2 Prozent aller privaten Fahrzeugwechsel statt.
"Ein neuer Schub bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland scheint jetzt da zu sein", erklÃ¤rte Vorstandsmitglied JÃ¶rg RheinlÃ¤nder. Im gesamten Jahr 2024 hatten sich nach Daten der Huk-Coburg noch weniger als vier von hundert Verbraucherinnen und Verbrauchern (3,7 Prozent) beim Fahrzeugwechsel fÃ¼r ein E-Auto entschieden.
Ein wichtiger Faktor ist dabei inzwischen auch der Gebrauchtwagenmarkt fÃ¼r Elektroautos. Die Anmeldung gebraucht erworbener Fahrzeuge sei im privaten Automarkt in Deutschland um ein Vielfaches hÃ¤ufiger als die Zulassung fabrikneuer Fahrzeuge, erklÃ¤rte das Versicherungsunternehmen. "Bei reinen Elektroautos, die ja erst vor wenigen Jahren Premiere hatten, folgt der Markt jetzt auch dieser Entwicklung."
So waren demnach im Jahr 2020 beim Elektro-Umstieg lediglich zehn Prozent aller Autos gebraucht erworben worden - im bisherigen Jahresverlauf 2025 seien es nun schon mehr als 50 Prozent. "Sinnvoll erscheinen daher die PlÃ¤ne der Bundesregierung, kÃ¼nftig auch die Anschaffung gebrauchter E-Autos finanziell zu fÃ¶rdern", erklÃ¤rte die Huk-Coburg.
Dadurch lieÃŸen sich auch neue Zielgruppen erreichen. Denn den Daten des Versicherungsunternehmens zufolge finden unter 40-JÃ¤hrige deutlich hÃ¤ufiger E-Autos "sehr gut" oder "gut" als diejenigen ab 40 Jahren (62 Prozent zu 40 Prozent). Allerdings liegt im Gegensatz dazu bei den Ã„lteren die tatsÃ¤chliche UmstiegshÃ¤ufigkeit von Verbrennern auf E-Modelle aktuell noch fast um die HÃ¤lfte hÃ¶her als bei unter 40-JÃ¤hrigen.
"Wir wissen aus unseren Befragungen, dass die Kosten bei der Wahl von Verkehrsmitteln das entscheidende Kriterium sind", erklÃ¤rte RheinlÃ¤nder. "Deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass vergÃ¼nstigte Preise fÃ¼r E-Autos einen besonderen Schub bei deren Verbreitung auslÃ¶sen kÃ¶nnen."
FÃ¼r die Analyse wertete die Huk-Coburg die Versicherungszahlen des Unternehmens aus, das nach eigenen Angaben mit mehr als 14 Millionen Fahrzeugen grÃ¶ÃŸter deutscher Autoversicherer ist. ZusÃ¤tzlich wurden fÃ¼r die aktuelle Erhebung im August 4078 Menschen in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Yougov befragt.
Finanzen
Analyse: "Neuer Schub" bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland
27. November 2025
