Trump spricht nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten von Terrorakt

US-Polizei in Washington D.C. (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die SchÃ¼sse auf Nationalgardisten in Washington als Terrorakt verurteilt. "Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des BÃ¶sen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors", sagte der PrÃ¤sident vor Journalisten.



Der Vorfall, bei dem zwei Mitglieder der Nationalgarde angeschossen wurden, hatte sich am Mittwoch in der NÃ¤he des WeiÃŸen Hauses an der Farragut Metro Station ereignet. Das WeiÃŸe Haus hatte umgehend die Sicherheitsvorkehrungen erhÃ¶ht. Mit Blick auf den Zustand der Opfer gab es zunÃ¤chst einige Verwirrung. Der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey, hatte zunÃ¤chst mitgeteilt, dass die beiden Soldaten tot seien - spÃ¤ter hieÃŸ es, sie seien in einem "kritischen Zustand".



Der SchÃ¼tze, ein 29-jÃ¤hriger afghanischer StaatsbÃ¼rger, soll festgenommen worden und ebenfalls schwer verletzt sein. Die BehÃ¶rden gehen von einem gezielten Angriff aus. Der Mann war im September 2021 in die USA gekommen, nachdem er zehn Jahre lang in der afghanischen Armee gedient hatte, darunter auch an der Seite von US-SpezialkrÃ¤ften.



Trump forderte als Reaktion eine ÃœberprÃ¼fung aller Afghanen, die wÃ¤hrend der Biden-Administration in die USA eingereist sind. Das US-Heimatschutzministerium bestÃ¤tigte, dass der TÃ¤ter im Rahmen der Operation "Allies Welcome" in die USA kam, einem Programm zur UnterstÃ¼tzung gefÃ¤hrdeter Afghanen. Die US-EinwanderungsbehÃ¶rde hat die Bearbeitung von AntrÃ¤gen afghanischer StaatsbÃ¼rger vorerst gestoppt.

