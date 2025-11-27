Brennpunkte

Trump spricht nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten von Terrorakt

  • dts - 27. November 2025, 06:20 Uhr
Bild vergrößern: Trump spricht nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten von Terrorakt
US-Polizei in Washington D.C. (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die SchÃ¼sse auf Nationalgardisten in Washington als Terrorakt verurteilt. "Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des BÃ¶sen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors", sagte der PrÃ¤sident vor Journalisten.

Der Vorfall, bei dem zwei Mitglieder der Nationalgarde angeschossen wurden, hatte sich am Mittwoch in der NÃ¤he des WeiÃŸen Hauses an der Farragut Metro Station ereignet. Das WeiÃŸe Haus hatte umgehend die Sicherheitsvorkehrungen erhÃ¶ht. Mit Blick auf den Zustand der Opfer gab es zunÃ¤chst einige Verwirrung. Der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey, hatte zunÃ¤chst mitgeteilt, dass die beiden Soldaten tot seien - spÃ¤ter hieÃŸ es, sie seien in einem "kritischen Zustand".

Der SchÃ¼tze, ein 29-jÃ¤hriger afghanischer StaatsbÃ¼rger, soll festgenommen worden und ebenfalls schwer verletzt sein. Die BehÃ¶rden gehen von einem gezielten Angriff aus. Der Mann war im September 2021 in die USA gekommen, nachdem er zehn Jahre lang in der afghanischen Armee gedient hatte, darunter auch an der Seite von US-SpezialkrÃ¤ften.

Trump forderte als Reaktion eine ÃœberprÃ¼fung aller Afghanen, die wÃ¤hrend der Biden-Administration in die USA eingereist sind. Das US-Heimatschutzministerium bestÃ¤tigte, dass der TÃ¤ter im Rahmen der Operation "Allies Welcome" in die USA kam, einem Programm zur UnterstÃ¼tzung gefÃ¤hrdeter Afghanen. Die US-EinwanderungsbehÃ¶rde hat die Bearbeitung von AntrÃ¤gen afghanischer StaatsbÃ¼rger vorerst gestoppt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington durch SchÃ¼sse verletzt: Trump spricht von
    Zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington durch SchÃ¼sse verletzt: Trump spricht von "Akt des Ter

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Schusswaffenangriff in Washington mit zwei schwer verletzten Soldaten der Nationalgarde als "Akt des Terrors" bezeichnet. Bei dem mutmaÃŸlichen

    Mehr
    Frankreichs PrÃ¤sident Macron stellt Plan fÃ¼r freiwilligen Wehrdienst vor
    Frankreichs PrÃ¤sident Macron stellt Plan fÃ¼r freiwilligen Wehrdienst vor

    Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron will am Donnerstag beim Besuch einer GebirgsjÃ¤gerbrigade seine PlÃ¤ne fÃ¼r einen neuen freiwilligen Wehrdienst vorstellen. Angesichts der

    Mehr
    Merz empfÃ¤ngt Estlands Regierungschef Michal - GesprÃ¤che Ã¼ber Sicherheit an Nato-Ostflanke
    Merz empfÃ¤ngt Estlands Regierungschef Michal - GesprÃ¤che Ã¼ber Sicherheit an Nato-Ostflanke

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Donnerstag Estlands MinisterprÃ¤sidenten Kristen Michal im Kanzleramt in Berlin. Auf den Empfang mit militÃ¤rischen Ehren folgt ein

    Mehr
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Analyse:
    Analyse: "Neuer Schub" bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Union drÃ¤ngt auf konkrete Ergebnisse
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Union drÃ¤ngt auf konkrete Ergebnisse
    Bundestag setzt Haushaltsdebatte fort - Beratungen Ã¼ber Innen-Etat
    Bundestag setzt Haushaltsdebatte fort - Beratungen Ã¼ber Innen-Etat
    Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. reist in die TÃ¼rkei und in den Libanon
    Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. reist in die TÃ¼rkei und in den Libanon
    Trump verurteilt SchÃ¼sse auf Soldaten der Nationalgarde in Washington als
    Trump verurteilt SchÃ¼sse auf Soldaten der Nationalgarde in Washington als "Akt des Terrors"
    Frau in Australien bei Haiangriff getÃ¶tet
    Frau in Australien bei Haiangriff getÃ¶tet

    Top Meldungen

    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (GrÃ¼ne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der AnnÃ¤herung an die AfD. "Die

    Mehr
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sident

    Mehr
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena Hubertz

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts