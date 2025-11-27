Finanzen

Banaszak fordert Digitalsteuer fÃ¼r KI-Konzerne

  • dts - 27. November 2025, 09:00 Uhr
Bild vergrößern: Banaszak fordert Digitalsteuer fÃ¼r KI-Konzerne
Felix Banaszak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak fordert eine Digitalsteuer fÃ¼r Unternehmen, die mit geringer BeschÃ¤ftigung hohe Gewinne durch den Einsatz von KI erzielen. "Das wÃ¤re ein wichtiger Schritt", sagte Banaszak der "Rheinischen Post".

"Das Traurige ist, dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimar dafÃ¼r bisher allein kÃ¤mpft - ohne die RÃ¼ckendeckung des Bundeskanzlers." Dabei gehe es auch um europÃ¤ische Innovationskraft und unsere digitale SouverÃ¤nitÃ¤t. Mit einer stÃ¤rkeren Regulierung sozialer Medien schaffe man auch ein Mittel gegen den Rechtsextremismus im Netz. "Die AfD profitiert davon, dass soziale Medien politische Debatten verzerrt darstellen. Wir brauchen eine stÃ¤rkere Regulierung und Besteuerung dieser Plattformen, um gegen diese Polarisierungsmaschine anzukommen und einen demokratischen Diskurs zu erhalten", sagte Banaszak.

Die GrÃ¼nen setzten im Kampf gegen die AfD zudem auf eine Mischung aus Optimismus und Attacke. "Es braucht beides, Hoffnung und Attacke. Wenn eine Bundesregierung verspricht, ganz viel Geld fÃ¼r Zukunftsinvestitionen auszugeben, und dann flieÃŸt das Geld in Wahlgeschenke fÃ¼r die CSU, legen wir natÃ¼rlich den Finger in die Wunde. Aber das allein reicht nicht aus, wir bieten den Menschen auch einen Gegenentwurf an", sagte Banaszak vor dem GrÃ¼nen-Parteitag ab Freitag in Hannover. Vorbild sei der erfolgreiche Wahlkampf der Demokraten in New York.

