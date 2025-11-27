Mindestens 55 Tote bei GroÃŸbrand in Hongkong - Mehr als 250 Menschen vermisst

LÃ¶scharbeiten in Hongkong

Bei dem verheerenden GroÃŸbrand in einer Wohnanlage in Hongkong sind nach neuen Angaben mindestens 55 Menschen ums Leben gekommen. Die RettungskrÃ¤fte suchen weiter nach mehr als 250 Vermissten in den von dem Feuer erfassten HochhÃ¤usern.

Bei dem verheerenden GroÃŸbrand in einer Wohnanlage in Hongkong sind nach neuen Angaben mindestens 55 Menschen ums Leben gekommen. Die RettungskrÃ¤fte suchten am Donnerstag weiter nach mehr als 250 Vermissten in den von dem Feuer erfassten HochhÃ¤usern. Drei Mitarbeiter einer Baufirma wurden im Zusammenhang mit dem Brand festgenommen. Die BehÃ¶rden ordneten an, die Sicherheit auf allen grÃ¶ÃŸeren Baustellen in der Millionenmetropole zu Ã¼berprÃ¼fen.Â



Das Feuer in dem Wohnkomplex Wang Fuk Court im nÃ¶rdlichen Stadtteil Tai Po hatte sich am Mittwoch Ã¼ber BaugerÃ¼ste aus Bambus ausgebreitet und rasch auf mehrere HochhÃ¤user Ã¼bergegriffen. In vier HochhÃ¤usern seien die BrÃ¤nde gelÃ¶scht und in drei weiteren unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mit. Nur einer der insgesamt acht WohntÃ¼rme sei verschont geblieben.



Bei der schlimmsten Brandkatastrophe in Hongkong seit Jahrzehnten kamen mindestens 55 Menschen ums Leben, wie die Feuerwehr gut 24 Stunden nach Ausbruch des Brandes mitteilte. 51 Menschen seien am Brandort gestorben, vier weitere seien im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Unter den Opfern war auch ein Feuerwehrmann, der bei den LÃ¶scharbeiten den Kontakt zu seinen Kollegen verloren hatte.Â



Nach BehÃ¶rdenangaben wurden 61 Verletzte in KrankenhÃ¤usern behandelt. 15 von ihnen schwebten demnach in Lebensgefahr und 27 wurdem schwer verletzt.



Die EinsatzkrÃ¤fte der Feuerwehr durchkÃ¤mmten die HochhÃ¤user am Donnerstag auf der Suche nach vermissten Bewohnerinnen und Bewohnern. Der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee, hatte auf einer Pressekonferenz am frÃ¼hen Donnerstagmorgen von 279 Vermissten gesprochen. Nach Angaben der Feuerwehr konnten einige von ihnen inzwischen aber ausfindig gemacht werden.Â



Dem Vize-Feuerwehrchef zufolge breiteten sich die Flammen aufgrund des Windes und herumfliegender TrÃ¼mmerteile rasend schnell aus. Nach seinen Angaben konnten einige Stockwerke wegen der extrem hohen Temperatur am Brandort zunÃ¤chst nicht erreicht werden.



Mehrere Bewohner des GebÃ¤udekomplexes Wang Fuk Court, der fast 2000 Wohnungen umfasst, sagten der Nachrichtenagentur AFP, sie hÃ¤tten keinen Feueralarm gehÃ¶rt. Stattdessen hÃ¤tten sie von TÃ¼r zu TÃ¼r gehen mÃ¼ssen, um Nachbarn zu warnen. "Klingeln, an TÃ¼ren klopfen, die Nachbarn alarmieren, ihnen sagen, sie sollen gehen - so war die Situation", sagte ein Anwohner.



Zahlreiche Menschen versammelten sich in der NÃ¤he der Wohnanlage zu einer spontanen Hilfsaktion fÃ¼r Bewohner und Feuerwehrleute. Die BehÃ¶rden richteten NotunterkÃ¼nfte fÃ¼r die aus den HochhÃ¤usern evakuierten Anwohner ein.



Die BehÃ¶rden leiteten Ermittlungen zur Ursache des GroÃŸbrands in der Wohnanlage ein, die gerade einer umfassenden Instandsetzung unterzogen wurde. FÃ¼r die Bauarbeiten waren an den Fassaden BambusgerÃ¼ste aufgebaut, die mit Kunststoffnetzen umhÃ¼llt waren. Die Polizei nahm drei MÃ¤nner fest, die verdÃ¤chtigt werden, brennbare Verpackungen auf der Baustellte zurÃ¼ckgelassen zu haben. Ihnen wird demnach "grobe FahrlÃ¤ssigkeit" zur Last gelegt.Â



Hongkongs Anti-Korruptions-BehÃ¶rde leitete ebenfalls Ermittlungen ein, "um mÃ¶gliche Korruption im Zusammenhang mit dem GroÃŸprojekt zur Renovierung der Wohnanlage Wang Fuk Court" zu untersuchen.



Die Regierung ordnete zudem eine ÃœberprÃ¼fung aller GroÃŸbaustellen in Hongkong an. "Die Regierung hat unverzÃ¼glich Inspektionen aller Wohnsiedlungen in der Stadt angeordnet, in denen grÃ¶ÃŸere Reparaturarbeiten durchgefÃ¼hrt werden, um die Sicherheit von GerÃ¼sten und Baumaterialien zu Ã¼berprÃ¼fen", erklÃ¤rte Regierungschef Lee.



In Hongkong stehen einige der bewohnerreichsten und hÃ¶chsten WohnblÃ¶cke der Welt. FrÃ¼her gehÃ¶rten tÃ¶dliche Feuer zum Alltag, insbesondere in Ã¤rmeren Stadtvierteln. In den vergangenen Jahrzehnten wurden die SicherheitsmaÃŸnahmen verschÃ¤rft, sodass BrÃ¤nde in Wohngebieten heute viel seltener vorkommen.