Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die ehemalige Vorsitzende der GrÃ¼nen Jugend, Jette Nietzard, hat erstmals Bilanz Ã¼ber ihre einjÃ¤hrige Amtszeit gezogen. "FÃ¼r mich persÃ¶nlich hat das ganze Jahr Ã¼berhaupt nichts gebracht. Ich bin fÃ¼r viele Medien und die Partei verbrannt", sagte sie der "Zeit".
Trotz der heftigen Shitstorms, die sie auslÃ¶ste, bereue sie kaum etwas. Vielmehr Ã¤rgere sie, dass sie manche ihrer Ã„uÃŸerungen wieder zurÃ¼cknehmen musste: "Das fuckt mich krass ab, weil ich das nicht lÃ¶schen wollte. Ich hÃ¤tte all die Sachen stehenlassen sollen, weil das meine Ãœberzeugungen sind."
Auch Ã¼ber ihren sogenannten Silvester-Post vom letzten Jahreswechsel denkt Nietzard so. Darin resÃ¼mierte sie, dass MÃ¤nner, die ihre Hand beim BÃ¶llern verlieren, zumindest keine Frauen mehr schlagen kÃ¶nnen. Diesen Tweet findet sie bis heute "einfach lustig und vÃ¶llig in Ordnung, und ich habe Ã¼berlegt, ob ich ihn am kommenden Silvesterabend wieder tweete".
Im Nachhinein stellt Nietzard die LÃ¶schung des Tweets und ihre Entschuldigung dafÃ¼r infrage: "Es gab Menschen, die auf eine krasse Art auf mich eingeredet haben, da dachte ich halt: Fuck, am Ende fÃ¼hrt das zu groÃŸen Konsequenzen, lÃ¶sche ich ihn halt."
Technologie
Jette Nietzard: Silvester-Tweet war "vÃ¶llig in Ordnung"
- dts - 27. November 2025, 12:05 Uhr
