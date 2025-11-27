Studie: Menschen und KI reagieren Ã¤hnlich auf verwirrenden Code

Computer-Nutzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Forscher der UniversitÃ¤t des Saarlandes und des Max-Planck-Instituts fÃ¼r Softwaresysteme haben nachgewiesen, dass Menschen und groÃŸe Sprachmodelle auf komplexen oder irrefÃ¼hrenden Programmcode erstaunlich Ã¤hnlich reagieren. Wie die UniversitÃ¤t am Donnerstag mitteilte, zeigten sowohl menschliche Testpersonen als auch KI-Systeme an denselben Stellen im Code erhÃ¶hte Unsicherheit.



In der Studie verglichen die Wissenschaftler die HirnaktivitÃ¤t von Probanden, die mit EEG und Eye-Tracking gemessen wurde, mit der Vorhersageunsicherheit von Sprachmodellen. Dabei stellten sie fest, dass die sogenannte "Late Frontal Positivity" im Gehirn genau dort anstieg, wo auch die KI-Modelle UnsicherheitssprÃ¼nge zeigten. Die Ãœbereinstimmung zwischen menschlicher HirnaktivitÃ¤t und KI-Unsicherheit war den Forschern zufolge "signifikant".



Auf Basis dieser Erkenntnisse entwickelten die Forscher ein datengetriebenes Verfahren, das unklare Stellen im Code automatisch erkennt. Der Algorithmus identifizierte in Tests erfolgreich Ã¼ber 60 Prozent der bekannten verwirrenden Strukturen und entdeckte mehr als 150 neue Muster.



Die aktuell als Pre-print verÃ¶ffentlichte Studie wurde bei der "International Conference on Software Engineering" (ICSE), einer der weltweit fÃ¼hrenden Fachkonferenzen im Bereich der Softwareentwicklung, zur VerÃ¶ffentlichung akzeptiert. Die Konferenz wird im April 2026 in Rio de Janeiro stattfinden.

