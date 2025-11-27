Technologie

Studie: Menschen und KI reagieren Ã¤hnlich auf verwirrenden Code

  • dts - 27. November 2025, 11:20 Uhr
Bild vergrößern: Studie: Menschen und KI reagieren Ã¤hnlich auf verwirrenden Code
Computer-Nutzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Forscher der UniversitÃ¤t des Saarlandes und des Max-Planck-Instituts fÃ¼r Softwaresysteme haben nachgewiesen, dass Menschen und groÃŸe Sprachmodelle auf komplexen oder irrefÃ¼hrenden Programmcode erstaunlich Ã¤hnlich reagieren. Wie die UniversitÃ¤t am Donnerstag mitteilte, zeigten sowohl menschliche Testpersonen als auch KI-Systeme an denselben Stellen im Code erhÃ¶hte Unsicherheit.

In der Studie verglichen die Wissenschaftler die HirnaktivitÃ¤t von Probanden, die mit EEG und Eye-Tracking gemessen wurde, mit der Vorhersageunsicherheit von Sprachmodellen. Dabei stellten sie fest, dass die sogenannte "Late Frontal Positivity" im Gehirn genau dort anstieg, wo auch die KI-Modelle UnsicherheitssprÃ¼nge zeigten. Die Ãœbereinstimmung zwischen menschlicher HirnaktivitÃ¤t und KI-Unsicherheit war den Forschern zufolge "signifikant".

Auf Basis dieser Erkenntnisse entwickelten die Forscher ein datengetriebenes Verfahren, das unklare Stellen im Code automatisch erkennt. Der Algorithmus identifizierte in Tests erfolgreich Ã¼ber 60 Prozent der bekannten verwirrenden Strukturen und entdeckte mehr als 150 neue Muster.

Die aktuell als Pre-print verÃ¶ffentlichte Studie wurde bei der "International Conference on Software Engineering" (ICSE), einer der weltweit fÃ¼hrenden Fachkonferenzen im Bereich der Softwareentwicklung, zur VerÃ¶ffentlichung akzeptiert. Die Konferenz wird im April 2026 in Rio de Janeiro stattfinden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Mehr Internetnutzer stoÃŸen im Netz auf
    Mehr Internetnutzer stoÃŸen im Netz auf "Hatespeech"

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Gut ein Drittel (34 Prozent) der Internetnutzer in Deutschland hat nach eigener EinschÃ¤tzung im ersten Quartal 2025 auf Webseiten oder in den

    Mehr
    Petentin macht Druck fÃ¼r Social-Media-Verbot
    Petentin macht Druck fÃ¼r Social-Media-Verbot

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Initiatorin der Petition "Social Media ab 16", Jeannette Deckers, hÃ¤lt es fÃ¼r falsch, mit einer Entscheidung Ã¼ber ein Verbot bis zu den

    Mehr
    Eltern sehen bei Digitalisierung von Schulen groÃŸen Nachholbedarf
    Eltern sehen bei Digitalisierung von Schulen groÃŸen Nachholbedarf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eltern sehen bei der Digitalisierung von Deutschlands Schulen noch immer groÃŸen Nachholbedarf. Das ergab eine Umfrage des IT-Branchenverbandes

    Mehr
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    EU-Einigung: Geld abheben im Supermarkt kÃ¼nftig auch ohne Einkauf
    EU-Einigung: Geld abheben im Supermarkt kÃ¼nftig auch ohne Einkauf
    GKV-Chef rechnet 2026 mit ZusatzbeitrÃ¤gen von
    GKV-Chef rechnet 2026 mit ZusatzbeitrÃ¤gen von "spÃ¼rbar Ã¼ber drei Prozent"
    Europol stoppt massiven Handel mit gefÃ¤lschtem Spielzeug
    Europol stoppt massiven Handel mit gefÃ¤lschtem Spielzeug
    Frau in StraÃŸenbahn in Gera angezÃ¼ndet: Lebenslange Haft fÃ¼r Ehemann
    Frau in StraÃŸenbahn in Gera angezÃ¼ndet: Lebenslange Haft fÃ¼r Ehemann
    GitterstÃ¤be durchgesÃ¤gt: Zwei HÃ¤ftlinge entkommen in Dijon
    GitterstÃ¤be durchgesÃ¤gt: Zwei HÃ¤ftlinge entkommen in Dijon
    Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. in der TÃ¼rkei angekommen
    Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. in der TÃ¼rkei angekommen

    Top Meldungen

    ArbeitskrÃ¤ftenachfrage stabilisiert sich im November - aber auf niedrigem Niveau
    ArbeitskrÃ¤ftenachfrage stabilisiert sich im November - aber auf niedrigem Niveau

    Nach einer AbschwÃ¤chung im Vormonat Oktober hat sich die Nachfrage nach ArbeitskrÃ¤ften im November wieder leicht gebessert. Der Stellenindex der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA)

    Mehr
    Tarifrunde fÃ¼r kommunalen Nahverkehr beginnt - Verdi pocht auf Verbesserungen
    Tarifrunde fÃ¼r kommunalen Nahverkehr beginnt - Verdi pocht auf Verbesserungen

    FÃ¼r die BeschÃ¤ftigten im kommunalen Nahverkehr startet am Donnerstag die Tarifrunde. In allen 16 BundeslÃ¤ndern mit bundesweit knapp 150 kommunalen Unternehmen sollen dafÃ¼r die

    Mehr
    Berenberg-ChefÃ¶konom warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
    Berenberg-ChefÃ¶konom warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, warnt die deutsche Wirtschaft vor einer AnnÃ¤herung an die AfD. "Deutschlands Image als

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts