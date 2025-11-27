SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Forscher der UniversitÃ¤t des Saarlandes und des Max-Planck-Instituts fÃ¼r Softwaresysteme haben nachgewiesen, dass Menschen und groÃŸe Sprachmodelle auf komplexen oder irrefÃ¼hrenden Programmcode erstaunlich Ã¤hnlich reagieren. Wie die UniversitÃ¤t am Donnerstag mitteilte, zeigten sowohl menschliche Testpersonen als auch KI-Systeme an denselben Stellen im Code erhÃ¶hte Unsicherheit.
In der Studie verglichen die Wissenschaftler die HirnaktivitÃ¤t von Probanden, die mit EEG und Eye-Tracking gemessen wurde, mit der Vorhersageunsicherheit von Sprachmodellen. Dabei stellten sie fest, dass die sogenannte "Late Frontal Positivity" im Gehirn genau dort anstieg, wo auch die KI-Modelle UnsicherheitssprÃ¼nge zeigten. Die Ãœbereinstimmung zwischen menschlicher HirnaktivitÃ¤t und KI-Unsicherheit war den Forschern zufolge "signifikant".
Auf Basis dieser Erkenntnisse entwickelten die Forscher ein datengetriebenes Verfahren, das unklare Stellen im Code automatisch erkennt. Der Algorithmus identifizierte in Tests erfolgreich Ã¼ber 60 Prozent der bekannten verwirrenden Strukturen und entdeckte mehr als 150 neue Muster.
Die aktuell als Pre-print verÃ¶ffentlichte Studie wurde bei der "International Conference on Software Engineering" (ICSE), einer der weltweit fÃ¼hrenden Fachkonferenzen im Bereich der Softwareentwicklung, zur VerÃ¶ffentlichung akzeptiert. Die Konferenz wird im April 2026 in Rio de Janeiro stattfinden.
Technologie
Studie: Menschen und KI reagieren Ã¤hnlich auf verwirrenden Code
- dts - 27. November 2025, 11:20 Uhr
.
SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Forscher der UniversitÃ¤t des Saarlandes und des Max-Planck-Instituts fÃ¼r Softwaresysteme haben nachgewiesen, dass Menschen und groÃŸe Sprachmodelle auf komplexen oder irrefÃ¼hrenden Programmcode erstaunlich Ã¤hnlich reagieren. Wie die UniversitÃ¤t am Donnerstag mitteilte, zeigten sowohl menschliche Testpersonen als auch KI-Systeme an denselben Stellen im Code erhÃ¶hte Unsicherheit.
Weitere Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Gut ein Drittel (34 Prozent) der Internetnutzer in Deutschland hat nach eigener EinschÃ¤tzung im ersten Quartal 2025 auf Webseiten oder in denMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Initiatorin der Petition "Social Media ab 16", Jeannette Deckers, hÃ¤lt es fÃ¼r falsch, mit einer Entscheidung Ã¼ber ein Verbot bis zu denMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eltern sehen bei der Digitalisierung von Deutschlands Schulen noch immer groÃŸen Nachholbedarf. Das ergab eine Umfrage des IT-BranchenverbandesMehr
Top Meldungen
Nach einer AbschwÃ¤chung im Vormonat Oktober hat sich die Nachfrage nach ArbeitskrÃ¤ften im November wieder leicht gebessert. Der Stellenindex der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA)Mehr
FÃ¼r die BeschÃ¤ftigten im kommunalen Nahverkehr startet am Donnerstag die Tarifrunde. In allen 16 BundeslÃ¤ndern mit bundesweit knapp 150 kommunalen Unternehmen sollen dafÃ¼r dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, warnt die deutsche Wirtschaft vor einer AnnÃ¤herung an die AfD. "Deutschlands Image alsMehr