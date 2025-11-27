Kampfjets der Luftwaffe machen wieder TiefflÃ¼ge bis 75 Meter

Nach jahrelanger Aussetzung kann die Bundeswehr wieder TiefflÃ¼ge mit Kampfjets bis gut 75 Meter Ã¼ber dem Boden machen. In sieben extra dafÃ¼r ausgewiesenen Gebieten in Deutschland kÃ¶nnten strahlgetriebene Kampfflugzeuge seit Donnerstag zur Ãœbung von ZielanflÃ¼gen "fÃ¼r maximal zwei Minuten auf die MindestflughÃ¶he von 250 FuÃŸ Ã¼ber Grund sinken", teilte die Luftwaffe mit. Die damit unvermeidlich einhergehende zusÃ¤tzliche LÃ¤rmbelÃ¤stigung versuchten die StreitkrÃ¤fte so gering wie mÃ¶glich zu halten.
Die Luftwaffe verwies als Grund fÃ¼r die WiedereinfÃ¼hrung der NiedrigflÃ¼ge auf die "verÃ¤nderte sicherheitspolitische Lage in Europa". Diese erfordere bei Kampfjetpiloten Ausbildung und Erhalt grundlegender EinsatzfÃ¤higkeiten und das Training "fÃ¼r Luft/Boden-EinsÃ¤tze in allen HÃ¶henbereichen, so auch im Tiefflug".
Betroffen sind sieben sogenannte low flying areas (LFA), die vor allem im nÃ¶rdlichen Teil Deutschlands liegen. Sie erstrecken sich Ã¼ber die BundeslÃ¤nder Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, aber auch Bayern und Baden-WÃ¼rttemberg.
"Trotz zahlreicher MaÃŸnahmen zur Reduzierung von FluglÃ¤rmemissionen und BerÃ¼cksichtigung in den operativen Planungen wird es zu einer erhÃ¶hten Wahrnehmung dieser FlÃ¼ge kommen", erklÃ¤rte die Luftwaffe weiter. "Die Bundeswehr bleibt aber ihrem Prinzip der LÃ¤rmemissionsreduzierung verpflichtet: Derartige FlÃ¼ge werden auf das fÃ¼r die AuftragserfÃ¼llung erforderliche Minimum beschrÃ¤nkt."
"Tiefflug reduziert die Erfassbarkeit durch gegnerische Radare, nutzt von Radar nicht einsehbare 'GelÃ¤nde-Schatten' (Terrain Masking) und begrenzt die WirkrÃ¤ume bodengebundener Luftverteidigungssysteme", erlÃ¤utert die Bundeswehr zur Notwendigkeit von TiefflÃ¼gen. Die StreitkrÃ¤fte verweisen dabei auf die hohen Anforderungen an die Piloten von Kampfjets wie Tornado und Eurofighter und die komplexe Zusammenarbeit mit KrÃ¤ften am Boden. "Die luftgestÃ¼tzte FeuerunterstÃ¼tzung ist ohne regelmÃ¤ÃŸige Tiefflugpraxis nicht sicher durchfÃ¼hrbar."
Die Nutzung der Tieffluggebiete bis 250 FuÃŸ bleibe "exklusiv den Kampfjets der Bundeswehr vorbehalten", erklÃ¤rten die StreitkrÃ¤fte weiter. TiefflugÃ¼bungen von VerbÃ¼ndeten sind damit dort nicht vorgesehen. Im Ã¼brigen Tieffluggebiet Ã¼ber der Bundesrepublik gelte fÃ¼r Jets, Transport- und Sonderluftfahrzeuge "eine MindesttiefflughÃ¶he von 500 FuÃŸ" - also rund 150 Meter.Â
FÃ¼r diese HÃ¶he wurden im Juli BeschrÃ¤nkungen zur Zahl der FlÃ¼ge abgeschafft. Damit kÃ¶nnen laut Bundeswehr "Kampfjets nun ohne Flugzeitbegrenzung oder Maximaljahresstunden Tiefflug in 500 FuÃŸ FlughÃ¶he trainieren".
Brennpunkte
Kampfjets der Luftwaffe machen wieder TiefflÃ¼ge bis 75 Meter
- AFP - 27. November 2025, 13:46 Uhr
Nach jahrelanger Aussetzung kann die Bundeswehr wieder TiefflÃ¼ge mit Kampfjets bis gut 75 Meter Ã¼ber dem Boden machen. Betroffen sind laut Luftwaffe sieben extra dafÃ¼r ausgewiesenen Gebiete vor allem im nÃ¶rdlichen Teil Deutschlands.
Nach jahrelanger Aussetzung kann die Bundeswehr wieder TiefflÃ¼ge mit Kampfjets bis gut 75 Meter Ã¼ber dem Boden machen. In sieben extra dafÃ¼r ausgewiesenen Gebieten in Deutschland kÃ¶nnten strahlgetriebene Kampfflugzeuge seit Donnerstag zur Ãœbung von ZielanflÃ¼gen "fÃ¼r maximal zwei Minuten auf die MindestflughÃ¶he von 250 FuÃŸ Ã¼ber Grund sinken", teilte die Luftwaffe mit. Die damit unvermeidlich einhergehende zusÃ¤tzliche LÃ¤rmbelÃ¤stigung versuchten die StreitkrÃ¤fte so gering wie mÃ¶glich zu halten.
Weitere Meldungen
Angesichts wachsender Bedrohungen sollen die StreitkrÃ¤fte in Frankreich durch mehr junge Freiwillige aufgestockt werden. "Unsere jungen Leute werden ausschlieÃŸlich aufMehr
Ein frÃ¼herer AnfÃ¼hrer einer regierungstreuen Miliz in Syrien ist rechtskrÃ¤ftig zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestÃ¤tigte nach AngabenMehr
Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in Berlin einen Transporter mit mehr als einer Tonne illegaler Pyrotechnik gestoppt. Die Hinweisgeber hatten in der Nacht zu DonnerstagMehr
Top Meldungen
Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin OldouzMehr
Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtigerMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Debatte um den Umgang mit der AfD verlÃ¤sst das nÃ¤chste Unternehmen den Verband "Die Familienunternehmer". Der GetrÃ¤nkeherstellerMehr