Kampfjets der Luftwaffe machen wieder TiefflÃ¼ge bis 75 Meter

Tornado-Kampfflugzeug beim Start

Nach jahrelanger Aussetzung kann die Bundeswehr wieder TiefflÃ¼ge mit Kampfjets bis gut 75 Meter Ã¼ber dem Boden machen. In sieben extra dafÃ¼r ausgewiesenen Gebieten in Deutschland kÃ¶nnten strahlgetriebene Kampfflugzeuge seit Donnerstag zur Ãœbung von ZielanflÃ¼gen "fÃ¼r maximal zwei Minuten auf die MindestflughÃ¶he von 250 FuÃŸ Ã¼ber Grund sinken", teilte die Luftwaffe mit. Die damit unvermeidlich einhergehende zusÃ¤tzliche LÃ¤rmbelÃ¤stigung versuchten die StreitkrÃ¤fte so gering wie mÃ¶glich zu halten.



Die Luftwaffe verwies als Grund fÃ¼r die WiedereinfÃ¼hrung der NiedrigflÃ¼ge auf die "verÃ¤nderte sicherheitspolitische Lage in Europa". Diese erfordere bei Kampfjetpiloten Ausbildung und Erhalt grundlegender EinsatzfÃ¤higkeiten und das Training "fÃ¼r Luft/Boden-EinsÃ¤tze in allen HÃ¶henbereichen, so auch im Tiefflug".



Betroffen sind sieben sogenannte low flying areas (LFA), die vor allem im nÃ¶rdlichen Teil Deutschlands liegen. Sie erstrecken sich Ã¼ber die BundeslÃ¤nder Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, aber auch Bayern und Baden-WÃ¼rttemberg.



"Trotz zahlreicher MaÃŸnahmen zur Reduzierung von FluglÃ¤rmemissionen und BerÃ¼cksichtigung in den operativen Planungen wird es zu einer erhÃ¶hten Wahrnehmung dieser FlÃ¼ge kommen", erklÃ¤rte die Luftwaffe weiter. "Die Bundeswehr bleibt aber ihrem Prinzip der LÃ¤rmemissionsreduzierung verpflichtet: Derartige FlÃ¼ge werden auf das fÃ¼r die AuftragserfÃ¼llung erforderliche Minimum beschrÃ¤nkt."



"Tiefflug reduziert die Erfassbarkeit durch gegnerische Radare, nutzt von Radar nicht einsehbare 'GelÃ¤nde-Schatten' (Terrain Masking) und begrenzt die WirkrÃ¤ume bodengebundener Luftverteidigungssysteme", erlÃ¤utert die Bundeswehr zur Notwendigkeit von TiefflÃ¼gen. Die StreitkrÃ¤fte verweisen dabei auf die hohen Anforderungen an die Piloten von Kampfjets wie Tornado und Eurofighter und die komplexe Zusammenarbeit mit KrÃ¤ften am Boden. "Die luftgestÃ¼tzte FeuerunterstÃ¼tzung ist ohne regelmÃ¤ÃŸige Tiefflugpraxis nicht sicher durchfÃ¼hrbar."



Die Nutzung der Tieffluggebiete bis 250 FuÃŸ bleibe "exklusiv den Kampfjets der Bundeswehr vorbehalten", erklÃ¤rten die StreitkrÃ¤fte weiter. TiefflugÃ¼bungen von VerbÃ¼ndeten sind damit dort nicht vorgesehen. Im Ã¼brigen Tieffluggebiet Ã¼ber der Bundesrepublik gelte fÃ¼r Jets, Transport- und Sonderluftfahrzeuge "eine MindesttiefflughÃ¶he von 500 FuÃŸ" - also rund 150 Meter.Â



FÃ¼r diese HÃ¶he wurden im Juli BeschrÃ¤nkungen zur Zahl der FlÃ¼ge abgeschafft. Damit kÃ¶nnen laut Bundeswehr "Kampfjets nun ohne Flugzeitbegrenzung oder Maximaljahresstunden Tiefflug in 500 FuÃŸ FlughÃ¶he trainieren".