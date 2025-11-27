Das Landgericht Essen hat einen ehemaligen Mitarbeiter einer Kita wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu vier Jahren Haft verurteilt. Bei den insgesamt elf Taten blieb es in zwei FÃ¤llen beim Versuch, wie ein Gerichtsprecher am Donnerstag sagte. Zudem wurde der Angeklagte wegen der Herstellung von Kinderpornografie in acht FÃ¤llen verurteilt. Auch dabei blieb es in zwei FÃ¤llen beim Versuch.
Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der 34-JÃ¤hrige Mitarbeiter einer Kita in Marl war und dort zwischen Dezember 2024 und Mai 2025 neun MÃ¤dchen sexuell missbrauchte. Diese waren im Tatzeitraum zwischen drei und sechs Jahre alt. Mehrere Taten nahm er auf Video auf. Zudem filmte er eine VierjÃ¤hrige, die teilweise nackt war.
Brennpunkte
Vier Jahre Haft fÃ¼r sexuellen Missbrauch in Kita in Nordrhein-Westfalen
- AFP - 27. November 2025, 15:24 Uhr
Das Landgericht Essen hat einen ehemaligen Mitarbeiter einer Kita wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu vier Jahren Haft verurteilt. Bei den insgesamt elf Taten blieb es in zwei FÃ¤llen beim Versuch, wie ein Gerichtsprecher sagte.
Das Landgericht Essen hat einen ehemaligen Mitarbeiter einer Kita wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu vier Jahren Haft verurteilt. Bei den insgesamt elf Taten blieb es in zwei FÃ¤llen beim Versuch, wie ein Gerichtsprecher am Donnerstag sagte. Zudem wurde der Angeklagte wegen der Herstellung von Kinderpornografie in acht FÃ¤llen verurteilt. Auch dabei blieb es in zwei FÃ¤llen beim Versuch.
Weitere Meldungen
Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin hat den RÃ¼ckzug der Ukraine aus den von Moskau beanspruchten Gebieten zur Bedingung fÃ¼r eine Einstellung der KÃ¤mpfe gemacht. "Wenn dieMehr
Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat den Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger in einer zu teuren Wohnung erhÃ¶ht, selbst eine gÃ¼nstigere Unterkunft zu suchen. Jobcenter sind inMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit dem estnischen MinisterprÃ¤sidenten Kristen Michal Ã¼ber die Lage im Ukrainekrieg gesprochen. Man habeMehr
Top Meldungen
Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin OldouzMehr
Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtigerMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Debatte um den Umgang mit der AfD verlÃ¤sst das nÃ¤chste Unternehmen den Verband "Die Familienunternehmer". Der GetrÃ¤nkeherstellerMehr