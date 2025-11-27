Vier Jahre Haft fÃ¼r sexuellen Missbrauch in Kita in Nordrhein-Westfalen

Justitia

Das Landgericht Essen hat einen ehemaligen Mitarbeiter einer Kita wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu vier Jahren Haft verurteilt. Bei den insgesamt elf Taten blieb es in zwei FÃ¤llen beim Versuch, wie ein Gerichtsprecher am Donnerstag sagte. Zudem wurde der Angeklagte wegen der Herstellung von Kinderpornografie in acht FÃ¤llen verurteilt. Auch dabei blieb es in zwei FÃ¤llen beim Versuch.



Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der 34-JÃ¤hrige Mitarbeiter einer Kita in Marl war und dort zwischen Dezember 2024 und Mai 2025 neun MÃ¤dchen sexuell missbrauchte. Diese waren im Tatzeitraum zwischen drei und sechs Jahre alt. Mehrere Taten nahm er auf Video auf. Zudem filmte er eine VierjÃ¤hrige, die teilweise nackt war.