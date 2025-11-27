Ein frÃ¼herer AnfÃ¼hrer einer regierungstreuen Miliz in Syrien ist rechtskrÃ¤ftig zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestÃ¤tigte nach Angaben vom Donnerstag das Urteil des Hamburger Oberlandesgerichts vom Dezember. Es hatte den damals 47-JÃ¤hrigen wegen Kriegs- und Menschheitsverbrechen verurteilt. (Az. 3 StR 170/25)
Wie das Oberlandesgericht feststellte, war der Angeklagte zwischen 2012 und 2015 ein fÃ¼hrendes Mitglied der Schabiha-Miliz in der syrischen Hauptstadt Damaskus, die im Auftrag der StaatsfÃ¼hrung um den langjÃ¤hrigen Machthaber Baschar al-Assad agierte. Als MilizionÃ¤r habe er sich zweimal an der Misshandlung von gefangenen Zivilisten beteiligt.
Andere Bewohner des Stadtteils zwang er zur Arbeit an einer nahen Front. Sie mussten viele Stunden lang SandsÃ¤cke fÃ¼r Befestigungen schleppen und Barrikaden errichten. Er habe die Angst der Bewohner ausgenutzt und Ladeninhaber dazu gezwungen, ihm gratis Waren auszuhÃ¤ndigen, fÃ¼hrte der BGH aus.
2015 kam der Mann als FlÃ¼chtling nach Deutschland. Im August 2023 lieÃŸ ihn die Bundesanwaltschaft in Bremen festnehmen. Er kam in Untersuchungshaft, im April 2024 folgte die Anklage. Der Prozess gegen ihn begann im Juni 2024.
Das Oberlandesgericht verurteilte den 47-JÃ¤hrigen schlieÃŸlich im Dezember unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Folterung in Tateinheit mit Kriegsverbrechen durch Folterung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Versklavung und Freiheitsberaubung. Dazu kamen noch Delikte im Zusammenhang etwa mit gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung und rÃ¤uberischer Erpressung. Insgesamt ging es um dutzende FÃ¤lle beziehungsweise Opfer.
Der Angeklagte wandte sich an den BGH, um das Urteil Ã¼berprÃ¼fen zu lassen. Dieser fand aber nun keine Rechtsfehler zu seinem Nachteil, das Urteil wurde rechtskrÃ¤ftig.
BGH bestÃ¤tigt lange Haft fÃ¼r frÃ¼heren MilizionÃ¤r aus Syrien wegen Kriegsverbrechen
27. November 2025
