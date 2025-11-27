Hamburgs PolizeiprÃ¤sident warnt vor Fan-Gewaltentwicklung

Fans mit Pyrotechnik (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um Gewalt von FuÃŸballfans mahnt der Hamburger PolizeiprÃ¤sident Falk Schnabel zusÃ¤tzliche MaÃŸnahmen rund um die Stadien an. "Der FuÃŸball hat seit vielen Jahren ein Gewaltproblem", sagte er der "Zeit". Man sehe, dass einige der TÃ¤ter ein bÃ¼rgerliches Leben fÃ¼hren. "Aber am Wochenende fallen plÃ¶tzlich alle Schranken."



Ein mutmaÃŸlicher Fall von schwerer Fangewalt in Hamburg hatte im Januar 2025 Ã¼berregional fÃ¼r Entsetzen gesorgt. Vermummte MÃ¤nner, offenbar AnhÃ¤nger des Hamburger SV, attackierten damals auf St. Pauli eine Gruppe von Ã¤lteren Fans des 1. FC KÃ¶ln. Ein Betroffener wurde schwer verletzt.

