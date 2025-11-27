Verfassungsschutz: Vorerst keine Einstufung der neuen AfD-Jugend als Verdachtsfall

AfD-Logo

Am Wochenende grÃ¼ndet die AfD ihre neue Jugendorganisation - der Verfassungsschutz hat nun klargestellt, dass diese trotz der rechtlichen Bindung an die Mutterpartei nicht automatisch als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird.

Am Wochenende grÃ¼ndet die AfD ihre neue Jugendorganisation - das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz hat nun klargestellt, dass diese trotz der rechtlichen Bindung an die Mutterpartei nicht automatisch als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird. Das Vorliegen der Voraussetzungen der Beobachtung der AfD "sowie ihrer Teilorganisationen wird kontinuierlich geprÃ¼ft", teilte die BehÃ¶rde der Wochenzeitung "Die Zeit" nach Angaben vom Donnerstag mit.



UnabhÃ¤ngig davon, dass die neue Jugendorganisation durch die Einbindung der Mitglieder fester Bestandteil der AfD sein wird, will sich die BehÃ¶rde demnach zunÃ¤chst ein Bild Ã¼ber deren BetÃ¤tigung und Auftreten verschaffen. "Eine Bewertung der ideologischen Ausrichtung und AktivitÃ¤ten einer noch zu grÃ¼ndenden Parteijugendorganisation ist gegenwÃ¤rtig noch nicht mÃ¶glich", hieÃŸ es dazu weiter.



Im Januar hatte die AfD bei ihrem Parteitag in Riesa nach einer hitzigen Diskussion die Trennung von ihrer bisherigen Jugendorganisation Junge Alternative beschlossen. Diese war vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden. Die neue Jugendorganisation soll nun enger an die Partei angegliedert werden. Mitglieder der Nachwuchsabteilung mÃ¼ssen kÃ¼nftig auch in der AfD sein und damit organisatorisch und disziplinarisch auch der Partei angehÃ¶ren.



Der Verfassungsschutz hatte den AfD-Bundesverband im Mai aufgrund einer "extremistischen PrÃ¤gung" zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung hochgestuft. Weil die AfD dagegen klagte, lÃ¤sst die BehÃ¶rde die neue Einstufung bis zu einer juristischen KlÃ¤rung vorerst ruhen. In Ostdeutschland sind bisher vier AfD-LandesverbÃ¤nde vom jeweiligen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.