Honduras: Trump ruft zu Wahl von rechtsgerichtetem PrÃ¤sidentschaftskandidaten auf

  • AFP - 27. November 2025, 14:33 Uhr
Bild vergrößern: Honduras: Trump ruft zu Wahl von rechtsgerichtetem PrÃ¤sidentschaftskandidaten auf
Donald Trump (l.) und Nasry Asfura
Bild: AFP

Im Vorfeld der am Sonntag in Honduras stattfindenden PrÃ¤sidentschaftswahlen hat US-PrÃ¤sident Donald Trump die BÃ¼rger des mittelamerikanischen Landes zur Stimmabgabe fÃ¼r den rechtsgerichteten Kandidaten Nasry Asfura aufgerufen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat sich in die am Sonntag stattfindende PrÃ¤sidentschaftswahl in Honduras eingemischt und die BÃ¼rger des zentralamerikanischen Landes aufgerufen, fÃ¼r den rechtsgerichteten Kandidaten Nasry Asfura zu stimmen. Asfura sei "der einzig echte Freund der Freiheit in Honduras", erklÃ¤rte Trump am Mittwoch (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social.Â Er kÃ¶nne mit Asfura zusammenarbeiten, "um die Narko-Kommunisten zu bekÃ¤mpfen und die nÃ¶tige Hilfe zu den Menschen in Honduras zu bringen".

Mit Asfuras Kontrahentin, der linksgerichteten Rixi Moncada, und den "Kommunisten", kÃ¶nne er hingegen nicht zusammenarbeiten, erklÃ¤rte Trump. Der dritte PrÃ¤sidentschaftskandidat, der rechtsgerichtete Salvador Nasralla, sei "kein vertrauenswÃ¼rdiger VerbÃ¼ndeter fÃ¼r die Freiheit". Er tue nur so, als sei er ein "Antikommunist", um Asfuras Stimmen abzugreifen, schrieb der US-PrÃ¤sident.

Der 67-jÃ¤hrige Asfura bedankte sich bei Trump fÃ¼r dessen UnterstÃ¼tzung. "Wir stehen fest zu der Verteidigung unserer Demokratie, unserer Freiheit und der Werte, die unser Land groÃŸ machen", erklÃ¤rte der frÃ¼here BÃ¼rgermeister der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa in Onlinediensten.

Trump warnte zugleich vor der angeblichen Einflussnahme von Venezuelas linksnationalistischem PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro auf die Wahlen in Honduras. "Werden Maduro und seine Narko-Terroristen ein weiteres Land Ã¼bernehmen, wie schon Kuba, Nicaragua und Venezuela?", schrieb er auf Truth Social.Â 

Seit Monaten ist die Lage zwischen Venezuela und den USA angespannt. Washington wirft Caracas vor, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen und damit die Sicherheit der USA und ihrer BÃ¼rger zu gefÃ¤hrden. In den vergangenen Wochen hatte die US-Regierung mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt - nach eigenen Angaben, um den Drogenhandel zu bekÃ¤mpfen.Â 

Seit September greifen US-StreitkrÃ¤fte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden nach US-Angaben bislang mehr als 80 Menschen getÃ¶tet und mehr als 20 Schiffe versenkt. Maduro vermutet dagegen US-PlÃ¤ne zu seinem Sturz.

