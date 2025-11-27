Banaszak: GrÃ¼ne mÃ¼ssen ihr Profil wieder schÃ¤rfen

GrÃ¼nen-Chef Banaszak

GrÃ¼nen-Parteichef Felix Banaszak hat seine Partei vor dem Bundesparteitag am Wochenende in Hannover aufgerufen, ihr Profil wieder zu schÃ¤rfen. "Wir haben in den letzten Jahren alle Aufmerksamkeit auf zwei Figuren - auf Robert Habeck und Annalena Baerbock â€“ fokussiert", sagte Banaszak am Donnerstag im Podcast "Berlin Playbook" des Portals Politico. "Jetzt ist es unsere Aufgabe, Profil zu entwickeln."Â



Zur PrÃ¤senz der aktuellen GrÃ¼nen-Spitze in der Ã¶ffentlichen Wahrnehmung sagte Banaszak: "Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen ein paar Akzente gesetzt". Er selbst stehe "fÃ¼r eine konsequent sozial gerechte, Ã¶kologische Politik und dafÃ¼r, dass wir uns die Debatte zumuten, die in der Gesellschaft gefÃ¼hrt wird."



Mit Blick auf die auch bei den GrÃ¼nen kontrovers gefÃ¼hrte Debatte Ã¼ber die Wehrpflicht sagte der Parteivorsitzende: "Meine persÃ¶nliche Haltung ist, es ist richtig, jetzt alles dafÃ¼r zu tun, dass die Bundeswehr genug Leute bekommt." FÃ¼r die notwendige VerteidigungsfÃ¤higkeit werde nicht nur Material, sondern auch Personal gebraucht. Skeptisch Ã¤uÃŸerte sich Banaszak allerdings zu einem mÃ¶glichen Losverfahren fÃ¼r die Auswahl von Wehrdienstleistenden. Dies sei "ein schlechtes Signal an junge Menschen".



Auch Ko-Parteichefin Franziska Brantner sagte den Sendern RTL und ntv, es mÃ¼sse sichergestellt werden, "dass unser Land auch in Krisenzeiten gut dasteht, dass wir auch wehrhaft sind, wenn es darauf ankommt". Auf dem GrÃ¼nen-Parteitag soll es auch um eine Positionierung der Partei zum Wehrdienst gehen. Dabei stehen unterschiedliche Modelle zur Debatte, neben der BeschrÃ¤nkung auf eine verpflichtende Wehrerfassung auch das eines verpflichtenden Gesellschaftsjahrs fÃ¼r alle jungen Menschen, das in unterschiedlichen Bereichen geleistet werden kÃ¶nnte.



Banaszak pochte vor dem Parteitag auch auf eine stÃ¤rkere Besteuerung von Digitalkonzernen. "Das wÃ¤re ein wichtiger Schritt", sagte der GrÃ¼nen-Vorsitzende der "Rheinischen Post". Diese Unternehmen wÃ¼rden mit geringer BeschÃ¤ftigung hohe Gewinne durch den Einsatz von KÃ¼nstlicher Intelligenz erzielen, argumentierte er.Â



Der Bundesparteitag der GrÃ¼nen beginnt am Freitagnachmittag. Dabei geht es zunÃ¤chst um eine allgemeine Aussprache zur politischen Lage. Am Samstag stehen die Themen Energie und Klima im Vordergrund, auÃŸerdem am Abend auÃŸenpolitische Fragen.