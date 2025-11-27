Steinmeier reist mit Bekenntnis zu deutscher "Schuld" nach Guernica

Steinmeier (l.) mit SÃ¡nchez

Mit einem Bekenntnis zur deutschen 'Schuld' am verheerenden Luftangriff auf Guernica im Jahr 1937 reist BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier in die baskische Stadt.

Mit einem Bekenntnis zur deutschen "Schuld" am verheerenden Luftangriff auf Guernica im Jahr 1937 reist BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt in die baskische Stadt. Steinmeier wird am Freitag am letzten Tag seines Staatsbesuchs in Spanien die Stadt im Norden des Landes besuchen, die wÃ¤hrend des Spanischen BÃ¼rgerkriegs von deutschen Bombern zerstÃ¶rt worden war.



"In Guernica haben Deutsche schwere Schuld auf sich geladen", sagte Steinmeier am Mittwochabend bei einem vom spanischen KÃ¶nig Felipe VI. ausgerichteten Staatsbankett im KÃ¶niglichen Palast in Madrid. "Dieses Verbrechen haben Deutsche begangen." Der deutsche Luftwaffenverband "Legion Condor" habe in Guernica eine "TrÃ¼mmerlandschaft" hinterlassen. "Hunderte wehrlose Kinder, Frauen und MÃ¤nner verloren auf grausame, qualvolle Weise ihr Leben."



Die "Legion Condor" hatte das 5000-Einwohner-StÃ¤dtchen Guernica am 26. April 1937 in Schutt und Asche gelegt. Adolf Hitler hatte die Jagdflugzeuge und Bomber zur UnterstÃ¼tzung des rechten Putsch-Generals und spÃ¤teren Diktators Francisco Franco in den Spanischen BÃ¼rgerkrieg geschickt.



Der Angriff auf Guernica (baskisch: Gernika) sorgte international fÃ¼r Entsetzen und wurde zum Symbol fÃ¼r eine grausame und gegen die ZivilbevÃ¶lkerung gerichtete KriegsfÃ¼hrung. Der Maler Pablo Picasso hielt das Grauen in seinem berÃ¼hmten Werk "Guernica" fÃ¼r die Ewigkeit fest.



Steinmeier betonte am Mittwochabend, die Deutschen dÃ¼rften nicht vergessen, was damals in Guernica passiert sei. "Guernica ist eine Mahnung - eine Mahnung, fÃ¼r Frieden, Freiheit und die Wahrung der Menschenrechte einzutreten", sagte er im KÃ¶nigspalast. "Dem wollen wir gerecht werden."



Der Besuch in Guernica liege ihm "ganz besonders am Herzen", sagte Steinmeier. Er "freue sich sehr darÃ¼ber", dass KÃ¶nig Felipe VI. und KÃ¶nigin Letizia ihn dabei begleiten werden. Dies zeige, "welch langen Weg wir seitdem gemeinsam gegangen sind. Ein Weg, der Ã¼ber Erinnerung und VersÃ¶hnung in eine gemeinsame Zukunft fÃ¼hrt." Der spanische KÃ¶nig bezeichnete Steinmeiers anstehenden Guernica-Besuch bei dem Staatsbankett als "Geste von groÃŸer symbolischer Tragweite und der VersÃ¶hnung".



Auch der spanische MinisterprÃ¤sident Pedro SÃ¡nchez dankte Steinmeier fÃ¼r seine Reise nach Guernica.Â Das sei ein wichtiger Beitrag fÃ¼r die Erinnerungskultur, sagte SÃ¡nchez am Donnerstag bei einem Treffen mit Steinmeier am Regierungssitz Moncloa.



Der BundesprÃ¤sident wird in Guernica an einer Kranzniederlegung teilnahmen. AuÃŸerdem trifft er Ãœberlebende des Bombenangriffs und besucht das Ã¶rtliche Friedensmuseum.



Erst zum 60. Jahrestag der Bombardierung Guernicas hatte sich 1997 der damalige BundesprÃ¤sident Roman Herzog zu einer "schuldhaften Verstrickung deutscher Flieger" bekannt und die Bewohner von Guernica um "VersÃ¶hnung" gebeten. Steinmeier wird nun als erstes deutsches Staatsoberhaupt in die Stadt reisen.



Steinmeier war am Mittwochvormittag zum Auftakt seines dreitÃ¤gigen Staatsbesuchs in einer prunkvollen Zeremonie von KÃ¶nig Felipe VI. und KÃ¶nigin Letizia mit militÃ¤rischen Ehren am KÃ¶nigsschloss empfangen worden. Der BundesprÃ¤sident hielt spÃ¤ter eine Rede im spanischen Abgeordnetenhaus und lieÃŸ sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke BÃ¼denbender Picassos "Guernica" im Museum Reina SofÃ­a in Madrid zeigen.



Am Donnerstag erÃ¶ffnete Steinmeier zusammen mit dem spanischen KÃ¶nig ein deutsch-spanisches Wirtschaftsforum und traf Unternehmensvertreter beider LÃ¤nder. AnschlieÃŸend nahm der BundesprÃ¤sident an einer Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten in Madrid teil und traf anschlieÃŸend SÃ¡nchez. Steinmeier ist der erste BundesprÃ¤sident seit 23 Jahren, der Spanien einen Staatsbesuch abstattet.