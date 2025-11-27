Nach Putsch in Guinea-Bissau: MilitÃ¤r ernennt General zum Chef der Junta

General Horta N'Tam (m) mit anderen ranghohen MilitÃ¤rs

Nach dem Putsch in Guinea-Bissau hat das MilitÃ¤r einen Junta-Chef ernannt. Der General Horta N'Tam werde die Geschicke des Landes fÃ¼r eine einjÃ¤hrige Ãœbergangsperiode leiten, teilte das MilitÃ¤r am Donnerstag mit. N'Tam legte bei einer Zeremonie im Hauptquartier der Armee in der Hauptstadt Bissau seinen Amtseid ab. Nach Angaben der MilitÃ¤rfÃ¼hrung wurden die am Vortag geschlossenen Grenzen des westafrikanischen Landes wieder geÃ¶ffnet.Â



Die Armee hatte am Mittwoch, drei Tage nach der Parlaments- und PrÃ¤sidentschaftswahl, die Macht in Guinea-Bissau Ã¼bernommen und Staatschef Umaro Sissoco EmbalÃ³ festgesetzt. Nach Angaben des MilitÃ¤rs war zuvor ein Plan zur Destabilisierung des Landes aufgedeckt worden, an dem auch Drogenbosse beteiligt gewesen seien. Der Wahlprozess sei "ausgesetzt" worden, erklÃ¤rte das MilitÃ¤r nach dem Putsch.Â



Die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (Ecowas) verurteilte am Donnerstag die MachtÃ¼bernahme des MilitÃ¤rs und verlangte EmbalÃ³s Freilassung.



Die Menschen in Guinea-Bissau hatten am Sonntag den PrÃ¤sidenten und das Parlament neu gewÃ¤hlt. Obwohl noch keine Ergebnisse vorlagen, erklÃ¤rte sich sowohl Amtsinhaber EmbalÃ³ als auch der Oppositionskandidat Fernando Dias am Dienstag zum Wahlsieger.Â



Guinea-Bissau leidet unter chronischer politischer InstabilitÃ¤t. Seit der UnabhÃ¤ngigkeit von der Kolonialmacht Portugal im Jahr 1974 gab es in dem Land schon mehrere Staatsstreiche und zahlreiche Putschversuche. Auf die PrÃ¤sidentschaftswahl 2019 folgte eine viermonatige Krise, in der sich die beiden Favoriten gegenseitig den Sieg streitig machten.



2023 lÃ¶ste EmbalÃ³ das von der Opposition dominierte Parlament auf, seither regierte er per Dekret. Die grÃ¶ÃŸte Oppositionspartei PAIGC, die das Land 1974 in die UnabhÃ¤ngigkeit gefÃ¼hrt hatte, war von der Wahl am Sonntag ausgeschlossen worden. Die Partei stufte dies als "Manipulation" ein.



Guinea-Bissau gehÃ¶rt zu den Ã¤rmsten LÃ¤ndern der Welt, fast 40 Prozent der BevÃ¶lkerung lebt in extremer Armut. Das Land wird von DrogenhÃ¤ndlern zudem als Drehkreuz fÃ¼r den Schmuggel von Lateinamerika nach Europa genutzt.