Eine offenbar psychisch kranke Frau hat auf einer Autobahn in Bayern einen anderen Verkehrsteilnehmer abgedrÃ¤ngt. Die 31-JÃ¤hrige aus dem schwÃ¤bischen Bad WÃ¶rishofen war am Dienstagabend auf der Autobahn 96 unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag in Ingolstadt mitteilte. In der NÃ¤he der Stadt Landsberg am Lech fuhr sie unvermittelt mehrfach auf das Heck eines 29-jÃ¤hrigen Autofahrers aus MÃ¼nchen auf.Â
AnschlieÃŸend rammte sie bei hoher Geschwindigkeit die linke Fahrzeugseite des MÃ¼nchners, woraufhin dieser auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Die alarmierte Polizei fand die TatverdÃ¤chtige rund zwei Stunden spÃ¤ter in der Gemeinde Schondorf und nahm sie fest. Aufgrund von Selbst- und Fremdgefahr wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.Â
Der 29-JÃ¤hrige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde von der Polizei auf einen mittleren fÃ¼nfstelligen Bereich geschÃ¤tzt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg leitete Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ein.Â
Frau drÃ¤ngt Autofahrer in Bayern von Autobahn - Einweisung in Psychiatrie
- AFP - 27. November 2025, 12:38 Uhr
Eine offenbar psychisch kranke Frau hat auf einer Autobahn in Bayern einen anderen Verkehrsteilnehmer abgedrÃ¤ngt. Die 31-JÃ¤hrige wurde festgenommen und anschlieÃŸend in eine Fachklinik eingewiesen.
