Nach Fund von Frauenleiche im Saarland: VerdÃ¤chtige in Rheinland-Pfalz gefasst

  • AFP - 27. November 2025, 11:58 Uhr
Nach dem Fund einer Frauenleiche nahe einer Autobahn im Saarland haben Ermittler eine TatverdÃ¤chtige in Rheinland-Pfalz gefasst. Gegen die 36-JÃ¤hrige wird wegen eines TÃ¶tungsdelikts ermittelt.

Nach dem Fund einer Frauenleiche nahe einer Autobahn im Saarland haben Ermittler eine TatverdÃ¤chtige in Rheinland-Pfalz gefasst. Gegen die 36-JÃ¤hrige werde wegen eines TÃ¶tungsdelikts ermittelt, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag in SaarbrÃ¼cken mit. Ihr werde vorgeworfen, das 30-jÃ¤hrige Opfer aus bislang unklaren GrÃ¼nden gewaltsam getÃ¶tet zu haben.Â 

Die Leiche des 30 Jahre alten Opfers war am Dienstag in Rehlingen von einem SpaziergÃ¤nger auf einem Feldweg nahe eines Autobahnrastplatzes gefunden worden. Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen wegen eines TÃ¶tungsdelikts auf. Ob der Fundort auch der Tatort war, blieb unklar.

Im Laufe der Ermittlungen rÃ¼ckte die 36-JÃ¤hrige in den Fokus, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Nach der Tat flÃ¼chtete sie demnach mit einem gestohlenen Auto mit saarlÃ¤ndischem Kennzeichen. Am Mittwoch wurde sie ausfindig gemacht und im rheinland-pfÃ¤lzischen Landkreis Mainz-Bingen festgenommen. Sie sollte einem Richter vorgefÃ¼hrt werden. Die mutmaÃŸliche TÃ¤terin und das Opfer stammen aus Baden-WÃ¼rttemberg.Â 

