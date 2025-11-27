Ãœber Darknet gefÃ¤lschte Ausweise verkauft: Festnahme und bundesweite Razzia

Sicherheitsmerkmale eines Reisepasses

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat einen mutmaÃŸlichen AusweisfÃ¤lscher festnehmen lassen, der im Darknet totalgefÃ¤lschte Ausweisdokumente mit frei wÃ¤hlbaren Personalien und Fotos verkauft haben soll. Der aus dem Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt stammende 36-JÃ¤hrige kam wegen des Verdachts der gewerbsmÃ¤ÃŸigen UrkundenfÃ¤lschung in Untersuchungshaft, teilte die ErmittlungsbehÃ¶rde mit. Demnach gingen zudem bei einer Razzia etwa 300 Bundespolizisten in sieben BundeslÃ¤ndern gegen neun mutmaÃŸliche Kunden des Mannes vor.



Der mutmaÃŸliche DokumentenfÃ¤lscher soll Ã¼ber mehrere Jahre auf der vergangenes Jahr abgeschalteten Plattform crimemarket im Darknet seine GeschÃ¤fte angeboten haben. Kunden konnten demnach fÃ¼r bis zu 550 Euro falsche Ausweise beziehen. Nach der Bezahlung versandte der Mann die Dokumente per Post.



Die falschen Dokumente werden den Ermittlern zufolge dafÃ¼r genutzt, um mit FalschidentitÃ¤ten Betrug zu begehen oder um Konten bei Banken zum Zweck der GeldwÃ¤sche zu erÃ¶ffnen. Dem Festgenommenen werden mindestens fÃ¼nfzig FÃ¤lschungen vorgeworfen.