Europol stoppt massiven Handel mit gefÃ¤lschtem Spielzeug

  • dts - 27. November 2025, 11:04 Uhr
Europol stoppt massiven Handel mit gefÃ¤lschtem Spielzeug
Europol (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Den Haag (dts Nachrichtenagentur) - Europol hat in zwei groÃŸen Operationen insgesamt 16,6 Millionen Pakete mit gefÃ¤lschtem und gefÃ¤hrlichem Spielzeug vom EU-Markt entfernt. Das teilte die europÃ¤ische PolizeibehÃ¶rde am Donnerstag mit. Die beschlagnahmten Waren hatten einen geschÃ¤tzten Wert von 36,8 Millionen Euro, und 555 Personen wurden an Justiz- und GesundheitsbehÃ¶rden gemeldet.

Die Operationen, die unter den Codenamen LUDUS IV und LUDUS V liefen, wurden von 26 LÃ¤ndern unter der Koordination von Europol durchgefÃ¼hrt. Frankreich, Spanien und RumÃ¤nien fÃ¼hrten die Operationen an, die von der EUIPO und OLAF unterstÃ¼tzt wurden. Die beschlagnahmten Spielzeuge wurden hauptsÃ¤chlich Ã¼ber regulÃ¤re Versandrouten importiert und wiesen VerstÃ¶ÃŸe gegen das geistige Eigentum, das Fehlen von CE-Kennzeichnungen und das Vorhandensein gefÃ¤hrlicher Substanzen auf.

GefÃ¤lschte Spielzeuge stellen erhebliche Gesundheitsrisiken dar, da sie die strengen EU-Vorschriften fÃ¼r Produkte, die fÃ¼r Kinder bestimmt sind, umgehen. Diese Spielzeuge kÃ¶nnen Erstickungsgefahr, Schnittverletzungen und chemische Gefahren mit sich bringen.

