Weil er seine Ehefrau in einer StraÃŸenbahn im thÃ¼ringischen Gera angezÃ¼ndet und lebensgefÃ¤hrlich verletzt hat, ist ein 47-jÃ¤hriger Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Gera sprach den georgischen StaatsangehÃ¶rigen des versuchten Mordes schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Zudem muss er 75.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.Â
Im MÃ¤rz 2025 Ã¼bergoss der Angeklagte seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in der StraÃŸenbahn mit Benzin und zÃ¼ndete sie an. Andere FahrgÃ¤ste drÃ¼ckten den Notfallknopf, woraufhin die Bahn stoppte und sich die TÃ¼ren Ã¶ffneten. WÃ¤hrend der StraÃŸenbahnfahrer das Opfer mit einem FeuerlÃ¶scher lÃ¶schte, floh der TÃ¤ter. Er stellte sich tags darauf bei der Polizei. Die Frau erlitt Verbrennungen dritten Grades im Gesicht, am Hals und am OberkÃ¶rper. Sie befand sich mehrere Monate in stationÃ¤rer Behandlung.Â
Nach Auffassung des Gerichts war bei der Tat unter anderem das Mordmerkmal der niedrigen BeweggrÃ¼nde erfÃ¼llt. Der Angeklagte war demnach der Ansicht, dass die GeschÃ¤digte kein selbstbestimmtes Leben fÃ¼hren dÃ¼rfe. Wegen der Trennung fÃ¼hlte sich der 47-JÃ¤hrige "in seinem Stolz als Mann und Georgier" verletzt, erklÃ¤rte das Gericht.Â
Brennpunkte
Frau in StraÃŸenbahn in Gera angezÃ¼ndet: Lebenslange Haft fÃ¼r Ehemann
- AFP - 27. November 2025, 11:02 Uhr
Weil er seine Ehefrau in einer StraÃŸenbahn im thÃ¼ringischen Gera angezÃ¼ndet und lebensgefÃ¤hrlich verletzt hat, ist ein 47-JÃ¤hriger zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Gera sprach ihn des versuchten Mordes schuldig.
Weil er seine Ehefrau in einer StraÃŸenbahn im thÃ¼ringischen Gera angezÃ¼ndet und lebensgefÃ¤hrlich verletzt hat, ist ein 47-jÃ¤hriger Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Gera sprach den georgischen StaatsangehÃ¶rigen des versuchten Mordes schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Zudem muss er 75.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.Â
Weitere Meldungen
Den Haag (dts Nachrichtenagentur) - Europol hat in zwei groÃŸen Operationen insgesamt 16,6 Millionen Pakete mit gefÃ¤lschtem und gefÃ¤hrlichem Spielzeug vom EU-Markt entfernt. DasMehr
Sie haben es ganz klassisch geschafft: Zwei HÃ¤ftlinge im franzÃ¶sischen Dijon haben die GitterstÃ¤be vor ihren Fenstern durchgesÃ¤gt und sind ausgebrochen. Ihr Abwesenheit sei amMehr
Bei dem verheerenden GroÃŸbrand in einer Wohnanlage in Hongkong sind nach neuen Angaben mindestens 55 Menschen ums Leben gekommen. Die RettungskrÃ¤fte suchten am Donnerstag weiterMehr
Top Meldungen
FÃ¼r die BeschÃ¤ftigten im kommunalen Nahverkehr startet am Donnerstag die Tarifrunde. In allen 16 BundeslÃ¤ndern mit bundesweit knapp 150 kommunalen Unternehmen sollen dafÃ¼r dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, warnt die deutsche Wirtschaft vor einer AnnÃ¤herung an die AfD. "Deutschlands Image alsMehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die BeschÃ¤ftigten der Commerzbank sind trotz des Ãœbernahmekampfes mit dem italienischen Konkurrenten Unicredit zufriedener. DasMehr