Frau in StraÃŸenbahn in Gera angezÃ¼ndet: Lebenslange Haft fÃ¼r Ehemann

  • AFP - 27. November 2025, 11:02 Uhr
Bild vergrößern: Frau in StraÃŸenbahn in Gera angezÃ¼ndet: Lebenslange Haft fÃ¼r Ehemann
Figur von Justitia
Bild: AFP

Weil er seine Ehefrau in einer StraÃŸenbahn im thÃ¼ringischen Gera angezÃ¼ndet und lebensgefÃ¤hrlich verletzt hat, ist ein 47-JÃ¤hriger zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Gera sprach ihn des versuchten Mordes schuldig.

Weil er seine Ehefrau in einer StraÃŸenbahn im thÃ¼ringischen Gera angezÃ¼ndet und lebensgefÃ¤hrlich verletzt hat, ist ein 47-jÃ¤hriger Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Gera sprach den georgischen StaatsangehÃ¶rigen des versuchten Mordes schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Zudem muss er 75.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.Â 

Im MÃ¤rz 2025 Ã¼bergoss der Angeklagte seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in der StraÃŸenbahn mit Benzin und zÃ¼ndete sie an. Andere FahrgÃ¤ste drÃ¼ckten den Notfallknopf, woraufhin die Bahn stoppte und sich die TÃ¼ren Ã¶ffneten. WÃ¤hrend der StraÃŸenbahnfahrer das Opfer mit einem FeuerlÃ¶scher lÃ¶schte, floh der TÃ¤ter. Er stellte sich tags darauf bei der Polizei. Die Frau erlitt Verbrennungen dritten Grades im Gesicht, am Hals und am OberkÃ¶rper. Sie befand sich mehrere Monate in stationÃ¤rer Behandlung.Â 

Nach Auffassung des Gerichts war bei der Tat unter anderem das Mordmerkmal der niedrigen BeweggrÃ¼nde erfÃ¼llt. Der Angeklagte war demnach der Ansicht, dass die GeschÃ¤digte kein selbstbestimmtes Leben fÃ¼hren dÃ¼rfe. Wegen der Trennung fÃ¼hlte sich der 47-JÃ¤hrige "in seinem Stolz als Mann und Georgier" verletzt, erklÃ¤rte das Gericht.Â 

