GitterstÃ¤be durchgesÃ¤gt: Zwei HÃ¤ftlinge entkommen in Dijon

Sie haben es ganz klassisch geschafft: Zwei HÃ¤ftlinge im franzÃ¶sischen Dijon haben die GitterstÃ¤be vor ihren Fenstern durchgesÃ¤gt und sind ausgebrochen. Ihr Abwesenheit sei am Morgen entdeckt worden, hieÃŸ es am Donnerstag in Polizeikreisen. Erst wenige Tage zuvor war ein HÃ¤ftling einer Justizvollzugsanstalt bei Rennes entkommen, als er einen Ausflug mit anderen HÃ¤ftlingen in ein Planetarium machen durfte.
Mehrere VerbÃ¤nde von GefÃ¤ngnisdirektoren werfen Justizminister Gerald Darmanin vor, sich in erster Linie um die von ihm initiierten Hochsicherheitstrakte fÃ¼r Drogenbosse zu kÃ¼mmern, dabei aber die Ã¼brigen Haftanstalten zu vernachlÃ¤ssigen.Â "WÃ¤hrend der Minister Ã¼bertrieben gut ausgestattete Einrichtungen zur Schau stellt, gehen die anderen Einrichtungen den Bach runter", heiÃŸt es in einem bereits vor dem Ausbruch am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Schreiben der GefÃ¤ngnisleitungen.Â
Darmanin hatte am Vortag eine groÃŸe Durchsuchungsaktion in franzÃ¶sischen GefÃ¤ngnissen vornehmen lassen. Dabei seien 70 Mobiltelefone, USB-Sticks und Drogen gefunden worden, sagte er. Nach der Ermordung des Bruders eine Anti-Drogen-Aktivisten in Marseille hatte er erklÃ¤rt, dass manche Drogenbosse aus der Haft heraus per Telefon Straftaten in Auftrag geben kÃ¶nnten. Deswegen solle ein komplettes Verbot von Mobiltelefonen durchgesetzt werden. Â
In Frankreich sind die GefÃ¤ngnisse seit Jahren Ã¼berbelegt. Nach einer Studie des Europarates vom Juli liegt Frankreich auf Platz drei hinter Slowenien und Zypern. Im Oktober waren die knap 63.000 PlÃ¤tze in Haft zu 136 Prozent belegt. Das bedeutet, das in vielen Einzelzellen Etagenbetten stehen oder Matratzen auf den Boden gelegt werden.
Der prominenteste HÃ¤ftling jÃ¼ngster Zeit, Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy, hatte wÃ¤hrend seiner drei Wochen dauernden Haft im Pariser GefÃ¤ngnis La SantÃ© wegen seines besonderes Status allerdings eine Einzelzelle.
- AFP - 27. November 2025, 10:47 Uhr
