Finanzen

Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt

  • dts - 27. November 2025, 09:40 Uhr
Bild vergrößern: Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt
Commerzbank-Tower (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die BeschÃ¤ftigten der Commerzbank sind trotz des Ãœbernahmekampfes mit dem italienischen Konkurrenten Unicredit zufriedener.

Das zeigen die Ergebnisse einer Mitarbeiterumfrage, Ã¼ber die das "Handelsblatt" berichtet. Bei einer vom 21. Oktober bis 4. November erhobenen Umfrage erreichte die Bank beim sogenannten "Employee Engagement Index" einen Wert von 76 Punkten. Das sind ein Punkt mehr als bei der letzten Befragung im November 2024 und sechs Punkte mehr als bei der vorletzten Erhebung im Februar 2024.

Auf einer Skala von null bis 100 wird ein Wert ab 70 als gut angesehen. In diesem Jahr liegt die Commerzbank erstmals knapp Ã¼ber der durchschnittlichen Mitarbeiterzufriedenheit in einer Vergleichsgruppe von fÃ¼hrenden deutschen Konzernen, die bei 75 Punkten liegt. PersonalvorstÃ¤ndin Sabine Mlnarsky fÃ¼hrt die gute Stimmung vor allem auf die neue Strategie des Geldhauses zurÃ¼ck, bei der erstmals seit vielen Jahren nicht die Restrukturierung des Instituts im Vordergrund steht, sondern Wachstum. Das motiviere die Kollegen ungemein, besonders im Vertrieb, sagte Mlnarsky dem "Handelsblatt".

Der Ãœbernahmekampf mit Unicredit wirkt sich laut Mlnarsky bisher nicht negativ auf die Belegschaft aus. "Nur ein kleiner Teil der Bank beschÃ¤ftigt sich konkret mit diesem Thema. Die groÃŸe Mehrheit der Mitarbeitenden informieren wir Ã¼ber die Situation mit unserem AktionÃ¤r Unicredit transparent, aber sie beschÃ¤ftigt sich damit nicht in ihrem Alltag." Die Zahl der Bewerbungen steige sogar. "Im vergangenen Jahr hatten wir Ã¼ber 100.000 Bewerbungen", so Mlnarsky. "Zudem haben wir in Deutschland so gut wie keine Fluktuation."

