Kirchliche Organisationen fordern von Regierung wirksames Klimaschutzprogramm

  • AFP - 27. November 2025, 10:37 Uhr
Evangelische und katholische Organisationen haben die Bundesregierung zur Verabschiedung eines wirksamen Klimaschutzprogramms aufgefordert. In ihrem am Donnerstag verÃ¶ffentlichten gemeinsamen Appell betonen 62 kirchliche Akteure die Bedeutung verlÃ¤sslicher politischer Rahmenbedingungen als wichtige Voraussetzung fÃ¼r den Erhalt der SchÃ¶pfung. Sie fordern dabei ein Festhalten am europÃ¤ischen Kompromiss zum Verbrenner-Ausstieg sowie eine konsequente Ausweitung des Emissionshandels.Â 

Die kirchlichen Organisationen verlangen "ein starkes Klimaschutzprogramm mit neuen MaÃŸnahmen wie einer schnelleren Abkehr von klimaschÃ¤dlichem Ã–l und Gas". Es mÃ¼sse deutlich hÃ¶here Investitionen in den Klimaschutz, insbesondere in den Bereichen MobilitÃ¤t und Wohnen, enthalten, hieÃŸ es. "Wer heute mutig handelt, schÃ¼tzt Gottes SchÃ¶pfung, Ã¼bernimmt Verantwortung fÃ¼r kommende Generationen und ebnet den Weg in ein gerechtes und zukunftsfÃ¤higes Land." Denn die Kosten fÃ¼r KlimaschÃ¤den lÃ¤gen "um ein Vielfaches hÃ¶her als heutige Investitionen".

"Die Klimakrise zeigt, wie dramatisch wir an die Grenzen des Verantwortbaren geraten sind", erklÃ¤rte LandesbischÃ¶fin Kristina KÃ¼hnbaum-Schmidt, Beauftragte fÃ¼r SchÃ¶pfungsverantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu dem Appell. "Als Christinnen und Christen stehen wir in der Pflicht, das uns geschenkte Leben zu schÃ¼tzen und kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermÃ¶glichen." NÃ¶tig seien dafÃ¼r "ein starkes Klimaschutzprogramm, der konsequente Ausstieg aus fossilen Energien und eine sozial gerechte Ausweitung des Emissionshandels".

"Die Frage eines leistungsfÃ¤higen Klimaschutzes ist Friedens- und Gerechtigkeitsgrundlage und letztlich die Zukunftsfrage schlechthin fÃ¼r unseren gesamten Planeten", erklÃ¤rte Christoph Neubrand, Generalvikar der ErzdiÃ¶zese Freiburg. Vertrauen in die HandlungsfÃ¤higkeit der Staatengemeinschaft beim Klimaschutz beginne "nicht irgendwo, sondern in unserem Land".

