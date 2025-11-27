Kirchliche Organisationen fordern von Regierung wirksames Klimaschutzprogramm

Kreuz auf einer Kirche

Evangelische und katholische Organisationen haben die Bundesregierung zur Verabschiedung eines wirksamen Klimaschutzprogramms aufgefordert. In ihrem Appell betonen 62 kirchliche Akteure die Bedeutung verlÃ¤sslicher politischer Rahmenbedingungen.

Evangelische und katholische Organisationen haben die Bundesregierung zur Verabschiedung eines wirksamen Klimaschutzprogramms aufgefordert. In ihrem am Donnerstag verÃ¶ffentlichten gemeinsamen Appell betonen 62 kirchliche Akteure die Bedeutung verlÃ¤sslicher politischer Rahmenbedingungen als wichtige Voraussetzung fÃ¼r den Erhalt der SchÃ¶pfung. Sie fordern dabei ein Festhalten am europÃ¤ischen Kompromiss zum Verbrenner-Ausstieg sowie eine konsequente Ausweitung des Emissionshandels.Â



Die kirchlichen Organisationen verlangen "ein starkes Klimaschutzprogramm mit neuen MaÃŸnahmen wie einer schnelleren Abkehr von klimaschÃ¤dlichem Ã–l und Gas". Es mÃ¼sse deutlich hÃ¶here Investitionen in den Klimaschutz, insbesondere in den Bereichen MobilitÃ¤t und Wohnen, enthalten, hieÃŸ es. "Wer heute mutig handelt, schÃ¼tzt Gottes SchÃ¶pfung, Ã¼bernimmt Verantwortung fÃ¼r kommende Generationen und ebnet den Weg in ein gerechtes und zukunftsfÃ¤higes Land." Denn die Kosten fÃ¼r KlimaschÃ¤den lÃ¤gen "um ein Vielfaches hÃ¶her als heutige Investitionen".



"Die Klimakrise zeigt, wie dramatisch wir an die Grenzen des Verantwortbaren geraten sind", erklÃ¤rte LandesbischÃ¶fin Kristina KÃ¼hnbaum-Schmidt, Beauftragte fÃ¼r SchÃ¶pfungsverantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu dem Appell. "Als Christinnen und Christen stehen wir in der Pflicht, das uns geschenkte Leben zu schÃ¼tzen und kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermÃ¶glichen." NÃ¶tig seien dafÃ¼r "ein starkes Klimaschutzprogramm, der konsequente Ausstieg aus fossilen Energien und eine sozial gerechte Ausweitung des Emissionshandels".



"Die Frage eines leistungsfÃ¤higen Klimaschutzes ist Friedens- und Gerechtigkeitsgrundlage und letztlich die Zukunftsfrage schlechthin fÃ¼r unseren gesamten Planeten", erklÃ¤rte Christoph Neubrand, Generalvikar der ErzdiÃ¶zese Freiburg. Vertrauen in die HandlungsfÃ¤higkeit der Staatengemeinschaft beim Klimaschutz beginne "nicht irgendwo, sondern in unserem Land".