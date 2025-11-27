Brennpunkte

Ein Toter nach SchÃ¼ssen vor Imbiss in Berlin - 65-JÃ¤hriger festgenommen

  • AFP - 27. November 2025, 08:33 Uhr
Bild vergrößern: Ein Toter nach SchÃ¼ssen vor Imbiss in Berlin - 65-JÃ¤hriger festgenommen
Polizist mit Handschellen in Berlin
Bild: AFP

Ein 65-JÃ¤hriger soll vor einem Imbiss in Berlin auf Menschen geschossen und einen getÃ¶tet sowie einen weiteren verletzt haben. Er wurde festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Ein 65-JÃ¤hriger soll vor einem Imbiss in Berlin auf Menschen geschossen. Ein Mann wurde getÃ¶tet, ein weiterer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mitteilten. Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde festgenommen. Den Ermittlungen zufolge soll er in der Nacht zum 15. November vor einem Imbiss im Stadtteil Lichtenberg mehrfach geschossen haben.Â 

Ein 29-JÃ¤hriger kam mit lebensgefÃ¤hrlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er wenige Tage spÃ¤ter starb. Zudem wurde ein 28-JÃ¤hriger schwer verletzt. AnschlieÃŸend sei der 65-JÃ¤hrige vom Tatort geflohen. Den Ermittlern gelang es, den VerdÃ¤chtigen zu identifizieren. Sie fahndeten anschlieÃŸend mit einem Bild nach ihm.

Er stellte sich schlieÃŸlich selbst am Mittwochnachmittag in Mitte. Polizisten nahmen ihn am Hauptbahnhof fest. Eine VorfÃ¼hrung vor einem Haftrichter wurde fÃ¼r den Donnerstag angesetzt.

