Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Donnerstag in allen 16 BundeslÃ¤ndern ihre Forderungen fÃ¼r die Tarifrunde im kommunalen Nahverkehr Ã¼bergeben. Betroffen sind knapp 150 kommunale Unternehmen in StÃ¤dten und Landkreisen sowie in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen, teilte die Gewerkschaft mit.
Um neu verhandeln zu kÃ¶nnen, wurden in 15 BundeslÃ¤ndern die FlÃ¤chentarifvertrÃ¤ge Ã¼ber die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen des Ã¶ffentlichen Personennahverkehrs (Ã–PNV) gekÃ¼ndigt, zudem die HaustarifvertrÃ¤ge der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH). In Brandenburg, ThÃ¼ringen und dem Saarland werden zusÃ¤tzlich die LÃ¶hne und GehÃ¤lter der BeschÃ¤ftigten verhandelt.
"Attraktive Arbeitsbedingungen sind ein SchlÃ¼sselthema fÃ¼r den Ã–PNV", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Donnerstag. "Nur mit guter Arbeit in den Betrieben lassen sich die FachkrÃ¤fte finden und halten, die wir fÃ¼r einen funktionierenden Nahverkehr dringend brauchen." Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine VerkÃ¼rzung der Wochenarbeitszeit, der Schichtzeiten sowie eine VerlÃ¤ngerung der Ruhezeiten und hÃ¶here ZuschlÃ¤ge fÃ¼r Nacht- und Wochenendarbeit.
Die meisten kommunalen Ã–PNV-Unternehmen fallen unter die TarifvertrÃ¤ge Nahverkehr (TV-N), die landesweit gelten und von Verdi mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband verhandelt werden. Die Entgeltentwicklung in acht dieser TV-N ist bereits an den TVÃ¶D gekoppelt. Die Laufzeiten der ManteltarifvertrÃ¤ge wurden synchronisiert, sodass alle gleichzeitig kÃ¼ndbar und verhandelbar sind. Die konkreten Forderungen legen die jeweiligen Tarifkommissionen fÃ¼r jeden Landestarifvertrag eigenstÃ¤ndig fest.
Wirtschaft
Verdi Ã¼bergibt Tarifforderungen fÃ¼r kommunalen Nahverkehr
- dts - 27. November 2025, 09:20 Uhr
