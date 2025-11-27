Wirtschaft

Verdi Ã¼bergibt Tarifforderungen fÃ¼r kommunalen Nahverkehr

  • dts - 27. November 2025, 09:20 Uhr
Bild vergrößern: Verdi Ã¼bergibt Tarifforderungen fÃ¼r kommunalen Nahverkehr
Haltestelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Donnerstag in allen 16 BundeslÃ¤ndern ihre Forderungen fÃ¼r die Tarifrunde im kommunalen Nahverkehr Ã¼bergeben. Betroffen sind knapp 150 kommunale Unternehmen in StÃ¤dten und Landkreisen sowie in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen, teilte die Gewerkschaft mit.

Um neu verhandeln zu kÃ¶nnen, wurden in 15 BundeslÃ¤ndern die FlÃ¤chentarifvertrÃ¤ge Ã¼ber die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen des Ã¶ffentlichen Personennahverkehrs (Ã–PNV) gekÃ¼ndigt, zudem die HaustarifvertrÃ¤ge der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH). In Brandenburg, ThÃ¼ringen und dem Saarland werden zusÃ¤tzlich die LÃ¶hne und GehÃ¤lter der BeschÃ¤ftigten verhandelt.

"Attraktive Arbeitsbedingungen sind ein SchlÃ¼sselthema fÃ¼r den Ã–PNV", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Donnerstag. "Nur mit guter Arbeit in den Betrieben lassen sich die FachkrÃ¤fte finden und halten, die wir fÃ¼r einen funktionierenden Nahverkehr dringend brauchen." Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine VerkÃ¼rzung der Wochenarbeitszeit, der Schichtzeiten sowie eine VerlÃ¤ngerung der Ruhezeiten und hÃ¶here ZuschlÃ¤ge fÃ¼r Nacht- und Wochenendarbeit.

Die meisten kommunalen Ã–PNV-Unternehmen fallen unter die TarifvertrÃ¤ge Nahverkehr (TV-N), die landesweit gelten und von Verdi mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband verhandelt werden. Die Entgeltentwicklung in acht dieser TV-N ist bereits an den TVÃ¶D gekoppelt. Die Laufzeiten der ManteltarifvertrÃ¤ge wurden synchronisiert, sodass alle gleichzeitig kÃ¼ndbar und verhandelbar sind. Die konkreten Forderungen legen die jeweiligen Tarifkommissionen fÃ¼r jeden Landestarifvertrag eigenstÃ¤ndig fest.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Moderna sieht sich auf dem Weg der Besserung
    Moderna sieht sich auf dem Weg der Besserung

    Cambridge (dts Nachrichtenagentur) - Der Pharmakonzern Moderna sieht sich nach einer schwierigen Zeit auf dem Weg der Besserung. "Wir haben die Wende geschafft", sagte der

    Mehr
    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende
    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die seit Monaten angeknackste Verbraucherstimmung in Deutschland stabilisiert sich zum Jahresende etwas. Laut der am Donnerstag von der GfK

    Mehr
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die EinzelhÃ¤ndler in Deutschland blicken pessimistisch auf das anstehende WeihnachtsgeschÃ¤ft. Rund jedes vierte Unternehmen rechnet mit einem

    Mehr
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Statistik: Ein Drittel der Internetnutzer mit Hassrede konfrontiert
    Statistik: Ein Drittel der Internetnutzer mit Hassrede konfrontiert
    Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt
    Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt
    Freispruch fÃ¼r bei Protesten in der TÃ¼rkei festgenommene Fotojournalisten
    Freispruch fÃ¼r bei Protesten in der TÃ¼rkei festgenommene Fotojournalisten
    Rentenstreit: UnionsfÃ¼hrung im Bundestag ruft zu Kompromissbereitschaft auf
    Rentenstreit: UnionsfÃ¼hrung im Bundestag ruft zu Kompromissbereitschaft auf
    Banaszak fordert Digitalsteuer fÃ¼r KI-Konzerne
    Banaszak fordert Digitalsteuer fÃ¼r KI-Konzerne
    Ein Toter nach SchÃ¼ssen vor Imbiss in Berlin - 65-JÃ¤hriger festgenommen
    Ein Toter nach SchÃ¼ssen vor Imbiss in Berlin - 65-JÃ¤hriger festgenommen

    Top Meldungen

    Analyse:
    Analyse: "Neuer Schub" bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland

    Private Autobesitzer in Deutschland entscheiden sich laut einer Analyse des Versicherungsunternehmens Huk-CoburgÂ derzeit wieder verstÃ¤rkt fÃ¼r einen Wechsel von Verbrennern hin

    Mehr
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (GrÃ¼ne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der AnnÃ¤herung an die AfD. "Die

    Mehr
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sident

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts