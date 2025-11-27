Moderna sieht sich auf dem Weg der Besserung

Impfampulle von Moderna (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Cambridge (dts Nachrichtenagentur) - Der Pharmakonzern Moderna sieht sich nach einer schwierigen Zeit auf dem Weg der Besserung. "Wir haben die Wende geschafft", sagte der Vorstandschef des US-Impfstoffherstellers, StÃ©phane Bancel, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Bancel fÃ¼gte hinzu: "Die vergangenen zwei Jahre waren nicht lustig. Aber dafÃ¼r werden die nÃ¤chsten drei Jahre sehr lustig."



Im kommenden Jahr erwartet der Biontech-Konkurrent das erste Umsatzwachstum seit dem Jahr 2022. Moderna war mit seinen Impfstoffen einer der grÃ¶ÃŸten Gewinner der Corona-Pandemie, ist aber seither in einer nÃ¼chterneren RealitÃ¤t angekommen. Der Umsatz ist dramatisch gefallen, und derzeit weist Moderna einen Verlust aus.



Bancel sprach auch Ã¼ber die impfskeptische Politik unter US-PrÃ¤sident Donald Trump und seinem Gesundheitsminister: "Das sorgt fÃ¼r Unsicherheit. Es verÃ¤ndert, wie die Menschen Impfstoffe wahrnehmen, und das hat nicht nur Auswirkungen auf uns, sondern auch auf andere Hersteller wie Pfizer, Biontech oder Sanofi." Mit Blick auf einige tÃ¶dliche FÃ¤lle von Masern in den USA in diesem Jahr fÃ¼gte er hinzu: "Es ist traurig, dass das besonders Impfungen fÃ¼r Kinder betrifft."

