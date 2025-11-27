Cambridge (dts Nachrichtenagentur) - Der Pharmakonzern Moderna sieht sich nach einer schwierigen Zeit auf dem Weg der Besserung. "Wir haben die Wende geschafft", sagte der Vorstandschef des US-Impfstoffherstellers, StÃ©phane Bancel, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Bancel fÃ¼gte hinzu: "Die vergangenen zwei Jahre waren nicht lustig. Aber dafÃ¼r werden die nÃ¤chsten drei Jahre sehr lustig."
Im kommenden Jahr erwartet der Biontech-Konkurrent das erste Umsatzwachstum seit dem Jahr 2022. Moderna war mit seinen Impfstoffen einer der grÃ¶ÃŸten Gewinner der Corona-Pandemie, ist aber seither in einer nÃ¼chterneren RealitÃ¤t angekommen. Der Umsatz ist dramatisch gefallen, und derzeit weist Moderna einen Verlust aus.
Bancel sprach auch Ã¼ber die impfskeptische Politik unter US-PrÃ¤sident Donald Trump und seinem Gesundheitsminister: "Das sorgt fÃ¼r Unsicherheit. Es verÃ¤ndert, wie die Menschen Impfstoffe wahrnehmen, und das hat nicht nur Auswirkungen auf uns, sondern auch auf andere Hersteller wie Pfizer, Biontech oder Sanofi." Mit Blick auf einige tÃ¶dliche FÃ¤lle von Masern in den USA in diesem Jahr fÃ¼gte er hinzu: "Es ist traurig, dass das besonders Impfungen fÃ¼r Kinder betrifft."
Wirtschaft
Moderna sieht sich auf dem Weg der Besserung
- dts - 27. November 2025, 08:51 Uhr
.
Cambridge (dts Nachrichtenagentur) - Der Pharmakonzern Moderna sieht sich nach einer schwierigen Zeit auf dem Weg der Besserung. "Wir haben die Wende geschafft", sagte der Vorstandschef des US-Impfstoffherstellers, StÃ©phane Bancel, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Bancel fÃ¼gte hinzu: "Die vergangenen zwei Jahre waren nicht lustig. Aber dafÃ¼r werden die nÃ¤chsten drei Jahre sehr lustig."
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Donnerstag in allen 16 BundeslÃ¤ndern ihre Forderungen fÃ¼r die Tarifrunde im kommunalen NahverkehrMehr
NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die seit Monaten angeknackste Verbraucherstimmung in Deutschland stabilisiert sich zum Jahresende etwas. Laut der am Donnerstag von der GfKMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die EinzelhÃ¤ndler in Deutschland blicken pessimistisch auf das anstehende WeihnachtsgeschÃ¤ft. Rund jedes vierte Unternehmen rechnet mit einemMehr
Top Meldungen
Private Autobesitzer in Deutschland entscheiden sich laut einer Analyse des Versicherungsunternehmens Huk-CoburgÂ derzeit wieder verstÃ¤rkt fÃ¼r einen Wechsel von Verbrennern hinMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (GrÃ¼ne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der AnnÃ¤herung an die AfD. "DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sidentMehr