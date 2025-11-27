Wirtschaft

Moderna sieht sich auf dem Weg der Besserung

  • dts - 27. November 2025, 08:51 Uhr
Bild vergrößern: Moderna sieht sich auf dem Weg der Besserung
Impfampulle von Moderna (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Cambridge (dts Nachrichtenagentur) - Der Pharmakonzern Moderna sieht sich nach einer schwierigen Zeit auf dem Weg der Besserung. "Wir haben die Wende geschafft", sagte der Vorstandschef des US-Impfstoffherstellers, StÃ©phane Bancel, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Bancel fÃ¼gte hinzu: "Die vergangenen zwei Jahre waren nicht lustig. Aber dafÃ¼r werden die nÃ¤chsten drei Jahre sehr lustig."

Im kommenden Jahr erwartet der Biontech-Konkurrent das erste Umsatzwachstum seit dem Jahr 2022. Moderna war mit seinen Impfstoffen einer der grÃ¶ÃŸten Gewinner der Corona-Pandemie, ist aber seither in einer nÃ¼chterneren RealitÃ¤t angekommen. Der Umsatz ist dramatisch gefallen, und derzeit weist Moderna einen Verlust aus.

Bancel sprach auch Ã¼ber die impfskeptische Politik unter US-PrÃ¤sident Donald Trump und seinem Gesundheitsminister: "Das sorgt fÃ¼r Unsicherheit. Es verÃ¤ndert, wie die Menschen Impfstoffe wahrnehmen, und das hat nicht nur Auswirkungen auf uns, sondern auch auf andere Hersteller wie Pfizer, Biontech oder Sanofi." Mit Blick auf einige tÃ¶dliche FÃ¤lle von Masern in den USA in diesem Jahr fÃ¼gte er hinzu: "Es ist traurig, dass das besonders Impfungen fÃ¼r Kinder betrifft."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Verdi Ã¼bergibt Tarifforderungen fÃ¼r kommunalen Nahverkehr
    Verdi Ã¼bergibt Tarifforderungen fÃ¼r kommunalen Nahverkehr

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Donnerstag in allen 16 BundeslÃ¤ndern ihre Forderungen fÃ¼r die Tarifrunde im kommunalen Nahverkehr

    Mehr
    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende
    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die seit Monaten angeknackste Verbraucherstimmung in Deutschland stabilisiert sich zum Jahresende etwas. Laut der am Donnerstag von der GfK

    Mehr
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die EinzelhÃ¤ndler in Deutschland blicken pessimistisch auf das anstehende WeihnachtsgeschÃ¤ft. Rund jedes vierte Unternehmen rechnet mit einem

    Mehr
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Statistik: Ein Drittel der Internetnutzer mit Hassrede konfrontiert
    Statistik: Ein Drittel der Internetnutzer mit Hassrede konfrontiert
    Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt
    Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt
    Freispruch fÃ¼r bei Protesten in der TÃ¼rkei festgenommene Fotojournalisten
    Freispruch fÃ¼r bei Protesten in der TÃ¼rkei festgenommene Fotojournalisten
    Rentenstreit: UnionsfÃ¼hrung im Bundestag ruft zu Kompromissbereitschaft auf
    Rentenstreit: UnionsfÃ¼hrung im Bundestag ruft zu Kompromissbereitschaft auf
    Banaszak fordert Digitalsteuer fÃ¼r KI-Konzerne
    Banaszak fordert Digitalsteuer fÃ¼r KI-Konzerne
    Ein Toter nach SchÃ¼ssen vor Imbiss in Berlin - 65-JÃ¤hriger festgenommen
    Ein Toter nach SchÃ¼ssen vor Imbiss in Berlin - 65-JÃ¤hriger festgenommen

    Top Meldungen

    Analyse:
    Analyse: "Neuer Schub" bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland

    Private Autobesitzer in Deutschland entscheiden sich laut einer Analyse des Versicherungsunternehmens Huk-CoburgÂ derzeit wieder verstÃ¤rkt fÃ¼r einen Wechsel von Verbrennern hin

    Mehr
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (GrÃ¼ne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der AnnÃ¤herung an die AfD. "Die

    Mehr
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sident

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts