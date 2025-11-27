Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner erwartet beim anstehenden Bundesparteitag eine Positionierung der GrÃ¼nen bei der Frage zur Wehrpflicht.
"Wir werden auf jeden Fall eine Antwort finden, wir werden auf jeden Fall entscheiden", sagte sie den Sendern RTL und ntv. Sie sei Ã¼berzeugt, dass die Partei eine gute Debatte darÃ¼ber fÃ¼hren werde, wie in Deutschland alle Menschen bei der Frage der Wehrhaftigkeit beteiligt werden kÃ¶nnen. "Sodass wir sicherstellen, dass unser Land auch in Krisenzeiten gut dasteht, dass wir auch wehrhaft sind, wenn es darauf ankommt. Das ist ja in diesen Krisenzeiten nÃ¶tig", so Brantner.
Mit Blick auf den "Trump-Putin-Pakt", der laut der GrÃ¼nen-Chefin die Unterwerfung und Kapitulation der Ukraine und am Ende weniger Sicherheit fÃ¼r Europa bedeute, mÃ¼sse man sich Gedanken machen, wie Deutschland seinen Beitrag fÃ¼r Sicherheit leisten kÃ¶nne. "Ich bin sicher, dass wir einen guten Weg dafÃ¼r auf diesem Parteitag beschlieÃŸen."
Brennpunkte
Brantner erwartet Parteitagspositionierung zur Wehrpflicht
- dts - 27. November 2025, 10:22 Uhr

