Wirtschaft

EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft

  • dts - 27. November 2025, 07:36 Uhr
Bild vergrößern: EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft
WeihnachtsmÃ¤nner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die EinzelhÃ¤ndler in Deutschland blicken pessimistisch auf das anstehende WeihnachtsgeschÃ¤ft. Rund jedes vierte Unternehmen rechnet mit einem schlechten Verlauf, wie eine Umfrage des Ifo-Instituts ergab.

"Die Erwartungen der EinzelhÃ¤ndler sind gedÃ¤mpft. Viele HÃ¤ndler gehen ohne groÃŸe Hoffnung in die wichtigste Verkaufsphase des Jahres", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Knapp die HÃ¤lfte rechnet mit einem durchschnittlichen GeschÃ¤ft. Nur etwa zehn Prozent der EinzelhÃ¤ndler hoffen auf ein gutes WeihnachtsgeschÃ¤ft.

Die Erwartungen fallen dÃ¼sterer aus als im Vergleich zum Vorjahr: 42,2 Prozent der EinzelhÃ¤ndler rechnen mit einem schlechteren Jahresendspurt als 2024, 35 Prozent planen mit unverÃ¤nderten UmsÃ¤tzen. Lediglich sieben Prozent erwarten eine Verbesserung zum Vorjahr. Ein Blick auf die einzelnen Segmente zeigt ein durchweg trÃ¼bes Bild - mit einer Ausnahme: Im Bucheinzelhandel Ã¼berwiegen die optimistischen Stimmen. Die HÃ¤ndler von Spielwaren sind dagegen besonders pessimistisch - sonst ein starker Bereich im vorweihnachtlichen Handel. Hier erwartet rund jeder zweite HÃ¤ndler ein schlechteres Ergebnis.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende
    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die seit Monaten angeknackste Verbraucherstimmung in Deutschland stabilisiert sich zum Jahresende etwas. Laut der am Donnerstag von der GfK

    Mehr
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (GrÃ¼ne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der AnnÃ¤herung an die AfD. "Die

    Mehr
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sident

    Mehr
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Mehr Internetnutzer stoÃŸen im Netz auf
    Mehr Internetnutzer stoÃŸen im Netz auf "Hatespeech"
    Trump spricht nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten von Terrorakt
    Trump spricht nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten von Terrorakt
    Analyse:
    Analyse: "Neuer Schub" bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland
    Zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington durch SchÃ¼sse verletzt: Trump spricht von
    Zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington durch SchÃ¼sse verletzt: Trump spricht von "Akt des Ter
    Frankreichs PrÃ¤sident Macron stellt Plan fÃ¼r freiwilligen Wehrdienst vor
    Frankreichs PrÃ¤sident Macron stellt Plan fÃ¼r freiwilligen Wehrdienst vor
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Union drÃ¤ngt auf konkrete Ergebnisse
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Union drÃ¤ngt auf konkrete Ergebnisse

    Top Meldungen

    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena Hubertz

    Mehr
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffen

    Mehr
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts