EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die EinzelhÃ¤ndler in Deutschland blicken pessimistisch auf das anstehende WeihnachtsgeschÃ¤ft. Rund jedes vierte Unternehmen rechnet mit einem schlechten Verlauf, wie eine Umfrage des Ifo-Instituts ergab.
"Die Erwartungen der EinzelhÃ¤ndler sind gedÃ¤mpft. Viele HÃ¤ndler gehen ohne groÃŸe Hoffnung in die wichtigste Verkaufsphase des Jahres", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Knapp die HÃ¤lfte rechnet mit einem durchschnittlichen GeschÃ¤ft. Nur etwa zehn Prozent der EinzelhÃ¤ndler hoffen auf ein gutes WeihnachtsgeschÃ¤ft.
Die Erwartungen fallen dÃ¼sterer aus als im Vergleich zum Vorjahr: 42,2 Prozent der EinzelhÃ¤ndler rechnen mit einem schlechteren Jahresendspurt als 2024, 35 Prozent planen mit unverÃ¤nderten UmsÃ¤tzen. Lediglich sieben Prozent erwarten eine Verbesserung zum Vorjahr. Ein Blick auf die einzelnen Segmente zeigt ein durchweg trÃ¼bes Bild - mit einer Ausnahme: Im Bucheinzelhandel Ã¼berwiegen die optimistischen Stimmen. Die HÃ¤ndler von Spielwaren sind dagegen besonders pessimistisch - sonst ein starker Bereich im vorweihnachtlichen Handel. Hier erwartet rund jeder zweite HÃ¤ndler ein schlechteres Ergebnis.
- dts - 27. November 2025, 07:36 Uhr
