Rentenstreit: UnionsfÃ¼hrung im Bundestag ruft zu Kompromissbereitschaft auf

  • AFP - 27. November 2025, 09:05 Uhr
Bundeskanzleramt in Berlin
Vor dem Koalitionsausschuss hat Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bilger zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. Er warnte davor, dass ohne Einigung im Streit um die Stabilisierung des Rentenniveaus auch der Start der Aktivrente zum 1. Januar in Gefahr sei.

Vor dem Koalitionsausschuss hat Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) alle Seiten im Rentenstreit zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. "Es brauchen alle eine Offenheit fÃ¼r Kompromisse", sagte Bilger am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Dies gelte fÃ¼r die Unionsabgeordneten, "aber auch fÃ¼r den Koalitionspartner" SPD. Bilger verwies dabei auch auf die knappen MehrheitsverhÃ¤ltnisse fÃ¼r die schwarz-rote Regierung im Bundestag.

Die Koalition aus CDU/CSU und SPD ringt seit Wochen um eine LÃ¶sung in der Rentenfrage. Hintergrund ist die Drohung vor allem jÃ¼ngerer Unionspolitiker, den vorliegenden Gesetzentwurf zur Stabilisierung des Rentenniveaus zu blockieren. Sie kritisieren, dass die PlÃ¤ne von Sozialministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) auch Ã¼ber das Jahr 2031 fortwirken und damit Ã¼ber die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinausgingen - mit Zusatzkosten zulasten der jÃ¼ngeren Generationen von rund 120 Milliarden Euro bis zum Jahr 2040.

Bilger erinnerte daran, dass im Rentenpaket auch die von der Union geforderte Aktivrente fÃ¼r Arbeiten im Alter enthalten sei. Das ab dem 1. Januar geplante Vorhaben sei wichtig, "um die Wirtschaft zu beleben", sagte der CDU-Politiker. "Deswegen gibt es schon einen gewissen Zeitdruck, dass wir in diesem Jahr zu einem Ergebnis kommen." Aus diesem Grund sei es aus seiner Sicht in der Rentendebatte auch "eher schwierig, Ã¼ber eine Verschiebung ins kommende Jahr zu sprechen".

    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende
    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die seit Monaten angeknackste Verbraucherstimmung in Deutschland stabilisiert sich zum Jahresende etwas. Laut der am Donnerstag von der GfK

    Mehr
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die EinzelhÃ¤ndler in Deutschland blicken pessimistisch auf das anstehende WeihnachtsgeschÃ¤ft. Rund jedes vierte Unternehmen rechnet mit einem

    Mehr
    Analyse:
    Analyse: "Neuer Schub" bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland

    Private Autobesitzer in Deutschland entscheiden sich laut einer Analyse des Versicherungsunternehmens Huk-CoburgÂ derzeit wieder verstÃ¤rkt fÃ¼r einen Wechsel von Verbrennern hin

    Mehr

