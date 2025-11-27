Vor dem Koalitionsausschuss hat Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) alle Seiten im Rentenstreit zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. "Es brauchen alle eine Offenheit fÃ¼r Kompromisse", sagte Bilger am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Dies gelte fÃ¼r die Unionsabgeordneten, "aber auch fÃ¼r den Koalitionspartner" SPD. Bilger verwies dabei auch auf die knappen MehrheitsverhÃ¤ltnisse fÃ¼r die schwarz-rote Regierung im Bundestag.
Die Koalition aus CDU/CSU und SPD ringt seit Wochen um eine LÃ¶sung in der Rentenfrage. Hintergrund ist die Drohung vor allem jÃ¼ngerer Unionspolitiker, den vorliegenden Gesetzentwurf zur Stabilisierung des Rentenniveaus zu blockieren. Sie kritisieren, dass die PlÃ¤ne von Sozialministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) auch Ã¼ber das Jahr 2031 fortwirken und damit Ã¼ber die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinausgingen - mit Zusatzkosten zulasten der jÃ¼ngeren Generationen von rund 120 Milliarden Euro bis zum Jahr 2040.
Bilger erinnerte daran, dass im Rentenpaket auch die von der Union geforderte Aktivrente fÃ¼r Arbeiten im Alter enthalten sei. Das ab dem 1. Januar geplante Vorhaben sei wichtig, "um die Wirtschaft zu beleben", sagte der CDU-Politiker. "Deswegen gibt es schon einen gewissen Zeitdruck, dass wir in diesem Jahr zu einem Ergebnis kommen." Aus diesem Grund sei es aus seiner Sicht in der Rentendebatte auch "eher schwierig, Ã¼ber eine Verschiebung ins kommende Jahr zu sprechen".
Politik
Rentenstreit: UnionsfÃ¼hrung im Bundestag ruft zu Kompromissbereitschaft auf
- AFP - 27. November 2025, 09:05 Uhr
Vor dem Koalitionsausschuss hat Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) alle Seiten im Rentenstreit zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. "Es brauchen alle eine Offenheit fÃ¼r Kompromisse", sagte Bilger am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Dies gelte fÃ¼r die Unionsabgeordneten, "aber auch fÃ¼r den Koalitionspartner" SPD. Bilger verwies dabei auch auf die knappen MehrheitsverhÃ¤ltnisse fÃ¼r die schwarz-rote Regierung im Bundestag.
