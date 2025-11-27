Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende

Menschen in einer FuÃŸgÃ¤ngerzone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die seit Monaten angeknackste Verbraucherstimmung in Deutschland stabilisiert sich zum Jahresende etwas. Laut der am Donnerstag von der GfK verÃ¶ffentlichten Analyse gibt es aber in den verschiedenen Kategorien keinen ganz einheitlichen Trend.



WÃ¤hrend die "Anschaffungsneigung" zum zweiten Mal in Folge zulegt und die "Sparneigung" zurÃ¼ckgeht, mÃ¼ssen sowohl die Konjunktur- als auch die Einkommenserwartungen EinbuÃŸen hinnehmen. Die GfK prognostiziert fÃ¼r den Konsumklima-Indikator fÃ¼r Dezember im Vergleich zum Vormonat einen leichten Anstieg um 0,9 ZÃ¤hler auf -23,2 Punkte.



Der Anstieg der Anschaffungsneigung um 3,3 ZÃ¤hler auf -6,0 Punkte und der erneute RÃ¼ckgang der Sparneigung um 2,1 ZÃ¤hler auf 13,7 Punkte sorgen fÃ¼r eine leichte Verbesserung des Konsumklimas zum Jahresende. Allerdings verhindere die Verschlechterung der Einkommensaussichten eine stÃ¤rkere Erholung. "Mit der Stabilisierung liegt das Konsumklima aktuell fast exakt auf Vorjahresniveau", sagte Rolf BÃ¼rkl vom NÃ¼rnberg Institut fÃ¼r Marktentscheidungen (NIM), das an der Analyse beteiligt ist. "Dies ist auch fÃ¼r den Einzelhandel mit Blick auf das JahresendgeschÃ¤ft eine gute Nachricht: Die Daten deuten auf ein stabiles WeihnachtsgeschÃ¤ft hin. Denn die Verbraucher sind in einer vergleichbaren Konsumlaune wie im letzten Jahr."



Die Erwartungen der Konsumenten hinsichtlich ihrer finanziellen Lage in den kommenden Monaten gehen im November zum zweiten Mal in Folge zurÃ¼ck. Mit einem Minus von 2,4 ZÃ¤hlern fÃ¤llt der RÃ¼ckgang jedoch wesentlich schwÃ¤cher aus als im Oktober - damals sank der Indikator um knapp 13 Punkte. Aktuell weist der Indikator fÃ¼r die Einkommenerwartungen einen Wert von -0,1 Punkten auf. Ein niedrigerer Wert wurde zuletzt vor acht Monaten - im MÃ¤rz - mit -3,1 ZÃ¤hlern gemessen.



Der Indikator fÃ¼r die Anschaffungsneigung legt im November zum zweiten Mal in Folge zu, gewinnt 3,3 ZÃ¤hler, klettert damit auf 6,0 Punkte und erreicht damit exakt das Niveau vom November 2024. Es ist der zweithÃ¶chste Wert des Jahres: Nur im April 2025 lag die Anschaffungsneigung mit -4,9 Punkten etwas hÃ¶her.



Die deutschen Verbraucher beurteilen die Konjunkturaussichten fÃ¼r die kommenden 12 Monate zurÃ¼ckhaltend. Der entsprechende Indikator muss mit einem Minus von 1,9 ZÃ¤hlern leichte Verluste gegenÃ¼ber dem Vormonat hinnehmen und sinkt damit auf -1,1 Punkte. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres weist der Konjunkturindikator allerdings noch immer ein leichtes Plus von 2,5 ZÃ¤hlern auf. Die Verbraucher bleiben damit auch in diesem Monat bei ihrer EinschÃ¤tzung, wonach fÃ¼r die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten keine durchgreifende Erholung zu erwarten ist.

