Ermittlungen gegen Trump zu Wahlbeeinflussung 2020 in Georgia vor dem Aus

Juristischer Erfolg fÃ¼r US-PrÃ¤sident Donald Trump: Die jahrelangen Ermittlungen gegen Trump wegen mutmaÃŸlicher Wahlmanipulation im US-Bundesstaat Georgia im Jahr 2020 stehen vor dem Aus.

Juristischer Erfolg fÃ¼r US-PrÃ¤sident Donald Trump: Die jahrelangen Ermittlungen gegen Trump wegen mutmaÃŸlicher Wahlmanipulation im US-Bundesstaat Georgia im Jahr 2020 stehen vor dem Aus. Der zustÃ¤ndige Staatsanwalt Pete Skandalakis legte den Fall am Mittwoch mangels Beweisen zu den Akten. Ein Richter muss der Einstellung des Strafverfahrens noch zustimmen, dies gilt jedoch als Formsache.



Die Anklage hatte Trump und 14 weiteren Verantwortlichen den Versuch vorgeworfen, seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden 2020 mit illegalen Mitteln abzuwenden. Der abgewÃ¤hlte Rechtspopulist hatte unter anderem in einem Telefonat mit Georgias Wahlleiter gefordert, die fÃ¼r seinen Sieg in dem Bundesstaat nÃ¶tigen 11.780 WÃ¤hlerstimmen aufzutreiben.



Skandalakis schrieb dazu, es sei grundsÃ¤tzlich nicht illegal, ein Wahlergebnis zu beanstanden. FÃ¼r Manipulation gebe es keine ausreichenden Belege.