17 Festnahmen bei Drogenrazzia in Bayern und Hessen

Blaulicht

Bei einer Drogenrazzia in Bayern und Hessen sind 17 Menschen festgenommen worden. Gegen sie bestehe der Verdacht des illegalen Handelns mit BetÃ¤ubungsmitteln, teilte die federfÃ¼hrende Staatsanwaltschaft Augsburg am Donnerstag mit. Die Ermittlungen gegen die Festgenommenen liefen demnach seit vielen Monaten.



Die TatverdÃ¤chtigen sind nach Angaben der Ermittler zwischen 19 und 49 Jahre alt. Alle 17 befinden sich in Untersuchungshaft. AuÃŸerdem durchsuchten die EinsatzkrÃ¤fte Ã¼ber 30 Objekte in Nordschwaben, MÃ¼nchen, Niederbayern und Hessen.



Hierbei seien umfangreiche Beweismittel, darunter eine erhebliche Menge an Marihuana und Cannabis, mehrere Kilogramm Kokain sowie weitere BetÃ¤ubungsmittel sichergestellt worden. AuÃŸerdem seien Bargeld und gefÃ¤hrliche GegenstÃ¤nde sichergestellt worden. Zu den genauen Mengen Geld und Drogen machten die Ermittler keine Angaben.