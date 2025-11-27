Brennpunkte

17 Festnahmen bei Drogenrazzia in Bayern und Hessen

  • AFP - 27. November 2025, 14:51 Uhr
Bild vergrößern: 17 Festnahmen bei Drogenrazzia in Bayern und Hessen
Blaulicht
Bild: AFP

Bei einer Drogenrazzia in Bayern und Hessen sind 17 Menschen festgenommen worden. Gegen sie bestehe der Verdacht des illegalen Handelns mit BetÃ¤ubungsmitteln, teilte die federfÃ¼hrende Staatsanwaltschaft Augsburg mit.

Bei einer Drogenrazzia in Bayern und Hessen sind 17 Menschen festgenommen worden. Gegen sie bestehe der Verdacht des illegalen Handelns mit BetÃ¤ubungsmitteln, teilte die federfÃ¼hrende Staatsanwaltschaft Augsburg am Donnerstag mit. Die Ermittlungen gegen die Festgenommenen liefen demnach seit vielen Monaten.

Die TatverdÃ¤chtigen sind nach Angaben der Ermittler zwischen 19 und 49 Jahre alt. Alle 17 befinden sich in Untersuchungshaft. AuÃŸerdem durchsuchten die EinsatzkrÃ¤fte Ã¼ber 30 Objekte in Nordschwaben, MÃ¼nchen, Niederbayern und Hessen.

Hierbei seien umfangreiche Beweismittel, darunter eine erhebliche Menge an Marihuana und Cannabis, mehrere Kilogramm Kokain sowie weitere BetÃ¤ubungsmittel sichergestellt worden. AuÃŸerdem seien Bargeld und gefÃ¤hrliche GegenstÃ¤nde sichergestellt worden. Zu den genauen Mengen Geld und Drogen machten die Ermittler keine Angaben.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Putin: RÃ¼ckzug der Ukraine Bedingung fÃ¼r Ende der KÃ¤mpfe
    Putin: RÃ¼ckzug der Ukraine Bedingung fÃ¼r Ende der KÃ¤mpfe

    Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin hat den RÃ¼ckzug der Ukraine aus den von Moskau beanspruchten Gebieten zur Bedingung fÃ¼r eine Einstellung der KÃ¤mpfe gemacht. "Wenn die

    Mehr
    Bundessozialgericht stÃ¤rkt Jobcenter in Streit um
    Bundessozialgericht stÃ¤rkt Jobcenter in Streit um "angemessene" Unterkunftskosten

    Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat den Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger in einer zu teuren Wohnung erhÃ¶ht, selbst eine gÃ¼nstigere Unterkunft zu suchen. Jobcenter sind in

    Mehr
    Merz: Estland hat Auswirkungen des Ukrainekriegs
    Merz: Estland hat Auswirkungen des Ukrainekriegs "direkt vor Augen"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit dem estnischen MinisterprÃ¤sidenten Kristen Michal Ã¼ber die Lage im Ukrainekrieg gesprochen. Man habe

    Mehr
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Macron will Xi mit Blick auf Ukraine zu Druck auf Russland bewegen
    Macron will Xi mit Blick auf Ukraine zu Druck auf Russland bewegen
    KfW fordert
    KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument
    Vier Jahre Haft fÃ¼r sexuellen Missbrauch in Kita in Nordrhein-Westfalen
    Vier Jahre Haft fÃ¼r sexuellen Missbrauch in Kita in Nordrhein-Westfalen
    Nord-Stream-VerdÃ¤chtiger von Italien an Deutschland ausgeliefert
    Nord-Stream-VerdÃ¤chtiger von Italien an Deutschland ausgeliefert
    Steinmeier reist mit Bekenntnis zu deutscher
    Steinmeier reist mit Bekenntnis zu deutscher "Schuld" nach Guernica
    Honduras: Trump ruft zu Wahl von rechtsgerichtetem PrÃ¤sidentschaftskandidaten auf
    Honduras: Trump ruft zu Wahl von rechtsgerichtetem PrÃ¤sidentschaftskandidaten auf

    Top Meldungen

    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin Oldouz

    Mehr
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung

    Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtiger

    Mehr
    Auch Fritz-Kola verlÃ¤sst Verband
    Auch Fritz-Kola verlÃ¤sst Verband "Die Familienunternehmer"

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Debatte um den Umgang mit der AfD verlÃ¤sst das nÃ¤chste Unternehmen den Verband "Die Familienunternehmer". Der GetrÃ¤nkehersteller

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts