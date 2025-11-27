Bei einer Drogenrazzia in Bayern und Hessen sind 17 Menschen festgenommen worden. Gegen sie bestehe der Verdacht des illegalen Handelns mit BetÃ¤ubungsmitteln, teilte die federfÃ¼hrende Staatsanwaltschaft Augsburg am Donnerstag mit. Die Ermittlungen gegen die Festgenommenen liefen demnach seit vielen Monaten.
Die TatverdÃ¤chtigen sind nach Angaben der Ermittler zwischen 19 und 49 Jahre alt. Alle 17 befinden sich in Untersuchungshaft. AuÃŸerdem durchsuchten die EinsatzkrÃ¤fte Ã¼ber 30 Objekte in Nordschwaben, MÃ¼nchen, Niederbayern und Hessen.
Hierbei seien umfangreiche Beweismittel, darunter eine erhebliche Menge an Marihuana und Cannabis, mehrere Kilogramm Kokain sowie weitere BetÃ¤ubungsmittel sichergestellt worden. AuÃŸerdem seien Bargeld und gefÃ¤hrliche GegenstÃ¤nde sichergestellt worden. Zu den genauen Mengen Geld und Drogen machten die Ermittler keine Angaben.
Brennpunkte
17 Festnahmen bei Drogenrazzia in Bayern und Hessen
- AFP - 27. November 2025, 14:51 Uhr
